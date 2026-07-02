Jude Bellingham se pronunció por las víctimas del terremoto en Venezuela: dio conmovedor mensaje

Jude Bellingham, estrella de Inglaterra y el Real Madrid, envió un conmovedor mensaje para las víctimas del terremoto en Venezuela. Justo después de la victoria sobre RD Congo en dieciseisavos del Mundial 2026, tomó la vocería y manifestó su solidaridad por la situación que atraviesa el país sudamericano.

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“Mucho ánimo para todos en Venezuela y mucho cariño”, dijo Bellingham. El futbolista británico no pensaba atender a la prensa en Atlanta, sin embargo, escuchó a un periodista en silla de ruedas que le habló sobre la situación de Venezuela.

Jude frenó en seco y respondió solo esa pregunta relacionada con el terremoto que ha costado la vida de miles de personas desde el pasado 24 de junio.

Inglaterra está en octavos del Mundial 2026

Jude Bellingham fue pieza clave para la remontada de Inglaterra sobre RD Congo. El volante del Real Madrid estuvo a punto de marcar en el primer tiempo, pero se encontró con las manos del arquero Lionel Mpasi.

La selección inglesa estuvo a punto de quedarse por fuera del Mundial 2026, pero Harry Kane apareció como salvador para meter un doblete en los últimos minutos del compromiso.

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“Se siente increíble”, celebró el delantero del Bayern Munich. “Fue una locura de partido”.

“Jugábamos contra un equipo duro y bien organizado y empezamos perdiendo, pero después de la primera pausa de hidratación subimos el nivel”, analizó el capitán de Inglaterra.

Aunque tuvieron la posesión durante todo el partido, no encontraban la manera de vulnerar la resistencia de los congoleños. “Su portero hizo paradas imposibles, pero se trataba de seguir empujando la piedra, empujando la piedra y empujando la piedra y nuestros momentos llegarían. Íbamos a tener nuestro momento de héroes. Podría ser cualquier del equipo, me tocó a mí”, agregó Kane.

Harry Kane y Jude Bellingham celebrando el gol de la victoria contra RD Congo. Foto: AP Photo/Butch Dill

El próximo rival de Inglaterra será México, que viene haciendo un camino perfecto en esta Copa del Mundo. Ese partido se jugará el próximo domingo, 5 de julio, en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

Thomas Tuchel, técnico de la selección inglesa, aseguró que parten en desventaja por la altitud de 2240 metros sobre el nivel del mar. “No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y, físicamente, es imposible en tres o cuatro días”, dijo.

El partido se jugará en la noche de México y la madrugada de Inglaterra, tema que también inquieta al cuerpo técnico. “Quedan muchos días de colegio por delante, pero el Mundial es cada cuatro años. Necesitamos el apoyo de todos, y especialmente el de los niños”, sentenció.