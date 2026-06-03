Gustavo Petro abrió el debate contra el ‘fracking’ de cara a la segunda vuelta presidencial: “Se los digo de todo corazón”

A 18 días de que el país viva la segunda vuelta presidencial entre el candidato Abelardo de la Espriella y el aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un mensaje con el que agitó las redes sociales.

En la publicación que hizo en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano arremetió con dureza en contra de la práctica del fracking, el cual consiste en extraer petróleo y gas natural del subsuelo.

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En el mensaje, nuevamente el jefe de Estado lanzó una pulla en contra de uno de los candidatos al mencionar que estará al servicio de los intereses de Estados Unidos.

“Las alabanzas al fracking en este momento son suicidas, y más en Colombia. El agua es más valiosa que el oro. Esto no es una consigna ambientalista. Es ciencia”, manifestó Petro.

Y avanzó en el mensaje: “La crisis climática como vamos a ver con el superniño en el próximo semestre, dejaré trazado el camino de una solución que pasa por usar más sol para electricidad, nos demuestra que habrá periodos cada vez más agudos de escasez de agua y que si llegamos al 2070 sin que la humanidad reaccione quedará la zona Tórrida del mundo, incluida Colombia, como un desierto inhabitable”.

“Eso nos obliga a acelerar la descarbonización de la economía mundial y a cuidar al máximo el agua propia. Gastar a centenares y miles de metros de profundidad, nuestra agua, combinándola con químicos venenosos para sacar el cuncho del petróleo es lo más estúpido que pueda hacer un país”, instó el mandatario colombiano.

También puso de presente: “Le digo a todos los padres y madres de familia, a sus hijos e hijas, que solo abran el internet y lean algún corto artículo científico sobre el tema: un poco de razón”.

“Hacer fracking para sacar el cuncho en cada pozo, que se agota de todas maneras en tres años, es como si un padre se ganara un pequeño dinero ahora por dejar sin agua a nuestros hijos y nietos en nuestro propio país”, insistió Gustavo Petro.

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Por último, agregó: “Pero peor, no será el padre el que se gane el dinero sino los que se roban las regalías finales y los dueños de las multinacionales que venderán ese petróleo a EE. UU. porque pondrán esa condición si su candidato gana. Se los digo de todo corazón, no se puede jugar con la vida de los hijos”.