Carlos Carrillo salió en defensa de Petro por su presunta participación en política: así justificó al presidente

El pasado domingo 31 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella fue el ganador de la jornada, tras obtener en las urnas 10.361.499 votos.

Entre tanto, Iván Cepeda, candidato del partido de Gobierno, el Pacto Histórico, logró 9.688.361 votos, forzando a que el próximo 21 de junio se lleve a cabo una segunda vuelta de las elecciones.

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Sin embargo, ese mismo domingo 31 de mayo el presidente anunció a través de su cuenta en X que no reconocía los resultados de esas elecciones, poniendo un manto de duda sobre estos, como lo ha seguido haciendo con el paso de las horas.

Lo anterior generó una tormenta política en el país, dado a que desde varios sectores consideran que hay presunta participación en política por parte del jefe de Estado.

No obstante, Carlos Carrillo, director de la UNGRD, salió en defensa del presidente Petro.

El presidente, Gustavo Petro ejerciendo su derecho al voto el pasado 31 de mayo de 2026, en Bogotá. Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

“Yo considero que el presidente es un hombre que siente un cariño real por el pueblo colombiano. El señor presidente quiere un país mejor, un país más justo, y es lo que hemos venido haciendo en este Gobierno y por supuesto que entiendo su preocupación de que un proyecto abiertamente fascista esté ascendiendo en Colombia”, dijo Carrillo.

Y agregó el director de la UNGRD: “Cuando 10, 3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, pues es entendible la preocupación del presidente. Ahora, por supuesto que ni más faltaba, yo considero que hay que mantenerse dentro de los límites de esa participación debida en política, no de participar indebidamente en política".

Vale destacar que, en medio de la presunta participación en política por parte del presidente Petro, este dijo en un reciente mensaje en X que presentaba las “bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente”.

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En su escrito en X, esta mañana de martes 2 de junio, el presidente Petro insistió en que supuestamente tiene dudas sobre los resultados del pasado domingo.

“El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral. Lo hice porque por sentencia plena del consejo de estado del 2018, se declaró ese software vulnerable desde dentro y desde afuera. Ante mi denuncia sobre que el software fue modificado en días en los que por norma legal debería mantenerse quieto, el registrador dijo que era imposible. Esto solo indica que la Registraduría no tiene control del software, como ya sabíamos. El software si fue modificado y dos veces el 26 de mayo del 2026. La primera modificación ocurrió a la 1.21.35 pm y la segunda a las 7.21.13 pm. La modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas”, aseguró el presidente Petro en parte de su mensaje en X.