El Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas le ordenó a la Fiscalía General continuar con las investigaciones destinadas a establecer los hechos que rodearon la muerte del exauditor de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano Callejas.

Fiscalía deberá seguir investigando la muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el caso Odebrecht. "No se comprobó que fuera una muerte natural". https://t.co/AHluPKlDRs pic.twitter.com/ivtYaIBkmS — Revista Semana (@RevistaSemana) March 8, 2024

La decisión se tomó al negar, por segunda vez, una solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía General para preclulir (es decir, archivar) este expediente judicial. Dejando así en firme la decisión emitida el 8 de marzo de 2024 por el juzgado tercero de conocimiento de Funza, Cundinamarca.

En el fallo de segunda instancia, el Tribunal consideró que no se cumplen los requisitos para archivar el mencionado caso, rechazando los argumentos elevados por el delegado del ente investigador.

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“Bajo este panorama, es evidente que, aunque existen elementos que podrían ser compatibles con distintas teorías, entre ellas el homicidio, el suicidio o la muerte natural, ninguna ha sido demostrada conforme el estándar probatorio exigido”, señala el fallo notificado en las últimas horas.

En este sentido, se pide que se evalúen todas las líneas de investigación para aclarar los hechos que rodearon la muerte de Pizano Callejas registrada el 8 de noviembre de 2018, en la finca ‘El Ático’, zona rural del municipio de Subachoque, Cundinamarca.

Igualmente, se advierte que no se ha llegado a una conclusión pericial clara sobre la muerte de Jorge Pizano Ponce de León -hijo del ingeniero- y quien falleció en la misma finca después de las honras fúnebres de su padre.

La primera hipótesis señala que el joven murió después de tomar un sorbo de una botella de agua saborizada que se encontraba en el escritorio de la oficina del exauditor del gigantesco proyecto vial que desarrollaba Odebrecht en el norte del país.

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“Tampoco se han abordado hipótesis delictivas plausibles, considerando el origen o, por lo menos, la relación que la muerte de los señores Pizano Callejas y Pizano Ponce de León, pudiera tener con el caso de los sobornos de Odebrecht, sus ignotos beneficiarios o los conocidos judicializados y condenados en Colombia o en el extranjero”,

Esto, teniendo en cuenta que el exauditor fue el primero en advertir la entrega de sobornos por parte de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia para recibir este multimillonario contrato.

Jorge Enrique Pizano y su hijo, Alejandro. Foto: El País

Las irregularidades en las cuentas y la ejecución de la obra le fueron puestas de presente a Pizano a la Fiscalía General de Néstor Humberto Martínez Neira.

“En consecuencia, no es procedente clausurar anticipadamente la actuación y por tal razón, se confirmará la decisión de primera instancia, por lo que la Fiscalía General de la Nación deberá continuar con las diligencias investigativas necesarias para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades a que hay lugar”, señala el fallo firmado por el magistrado Jesús Eduardo Moreno.

Los familiares de Jorge Enrique Pizano y Jorge Pizano Ponce de León han cuestionado que durante años la investigación estuvo frenada y solamente se indagó por un posible suicidio.