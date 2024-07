La tragedia de la familia Pizano

La situación de la familia Pizano, en especial la de Jorge Enrique, era más que compleja, como reconoce Inés Elvira Ponce de León. Ella y sus hijas decidieron hablar con SEMANA sobre lo ocurrido para que no circulen más especulaciones, mentiras ni imprecisiones. Para las mujeres de la casa, los líos judiciales y escándalos de Odebrecht, Corficolombiana o Ruta del Sol son un problema de la justicia y no de la familia . A ellas solo les queda el dolor y el vacío de haber perdido en tres días a los dos hombres del hogar. “Jorge Enrique estaba supremamente deprimido, triste, derrotado. Habíamos tenido que vender el ‘penthouse’ en el que vivíamos cerca al Gimnasio Moderno para pagar deudas y comprar otro pequeño y viejo que estábamos remodelando. Mi sorpresa es que, cuando finalmente se hizo el negocio, nuestro apartamento estaba hipotecado. Mi esposo, Macas, lo había tenido que hipotecar sin contarle a nadie para mantener los gastos familiares y de su defensa. No encontraba trabajo, buena parte de sus amigos lo habían abandonado y sentía miedo, pensaba que en cualquier momento algo le podía pasar o que la Fiscalía lo iba a detener”, dice su viuda.

A partir de ese momento, la vida de Pizano, un obsesivo y metódico ingeniero, cambió. Tuvo que empezar a buscar trabajo a sus 55 años. También trató, durante semanas o meses, de hablar con sus exjefes para encontrar una explicación de su salida, contarles con orgullo lo que había hecho como controller o pedirles otra oportunidad laboral.

–¿Qué hacemos con el cuerpo? –le preguntó la doctora–. –Quiero saber de qué se murió, qué le pasó –dijo su esposa

A sus batallas por demostrar su inocencia y mantener su libertad, se le sumó otra más: la lucha por su vida. En 2016 le diagnosticaron un linfoma. Curiosamente, debido a la quimioterapia y a su estado de salud, tuvo que ser aplazada la audiencia que la Fiscalía había citado para el 12 de diciembre del año pasado en la que le iban a imputar cargos y solicitar medida de aseguramiento. Desesperado, le escribió por WhatsApp al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no para presionarlo ni pedirle favores, dicen algunos de sus familiares. Solo quería que llevara su caso, después de varios años, un fiscal que le diera garantías y sobre el que no hubiera ninguna tacha. Martínez le contestó, como es natural, que debía hacer cualquier solicitud de manera formal y con un memorial. La posibilidad de que lo detuvieran martirizaba a Pizano. “Yo no voy a pasar por esa injusticia y no voy a permitir que mi nombre ni mucho menos mi familia pasen por una vergüenza y un deshonor. Antes de que eso ocurra, de que el CTI venga por mí, me pego un tiro”, dijo una vez en medio de su desespero.

En sus batallas, Pizano no solo recibió el apoyo de su esposa y familia, sino que encontró un aliado incondicional: su hijo Alejandro, quien había estudiado en el Gimnasio Moderno, como su padre. Allí, tuvo como compañero y gran amigo al hijo del entonces abogado Néstor Humberto Martínez. Alejandro se graduó de arquitecto y era un aficionado a la fotografía. Tras casarse con Eugenia Gómez, decidió aceptar la propuesta de una familiar cercana para irse y trabajar en Barcelona a comienzos de este año, sin dejar de estar pendiente de la familia ni de la batalla judicial de su padre. La partida le dio duro a su padre, y aún más la decisión de su hija María Carolina de irse a hacer una maestría a España.

Últimas horas

Dada la apretada situación económica de la familia, decidieron irse a vivir a su finca en Subachoque, mientras terminaban de remodelar un pequeño apartamento que habían comprado en Bogotá. En las últimas semanas el ánimo de Pizano papá empezó a decaer. El 19 de septiembre llamó desconsolado a su hija María Carolina a España. Ella cuenta que “nunca lo había visto así. Lloró, me habló de sus angustias, de lo solo y frustrado que estaba… Le dije: si quieres, me voy ya. Después se calmó, me dijo que siguiera adelante y, al final, me dio esta frase: ‘Vencer los miedos, nunca desfallecer’. Toda la familia empezó a prestarle más atención”.

Sin embargo, la víspera de su muerte Pizano se veía deprimido. Toda la tarde miró fotos familiares, de los viajes, de la boda de su hijo. Lloró. Cuando su esposa lo vio así y se le acercó, él le confesó que estaba derrotado. La abrazó vigorosamente. Ella le dio fuerzas y, para animarlo, le propuso que madrugaran para Bogotá al día siguiente para acelerar la remodelación y mudarse pronto. Esa noche, tras comer, los dos tomaron gotas para dormir. Pizano se levantó temprano y sobre las 7 empezaron a desayunar. Hacia las 7:20, Pizano subió a bañarse. Mientras se afeitaba, desnudo antes de ducharse, cayó al piso. Minutos después, cuando terminó de desayunar, su esposa lo encontró en el suelo, respirando con dificultad. Ante los gritos de desespero, la empleada y el mayordomo subieron, lo ayudaron a bajar y lo montaron al carro. Tras unos 20 minutos llegaron al puesto de salud del municipio de El Rosal, donde, según la doctora que lo atendió, llegó sin signos vitales. No pudo hacer nada.

Con esta frase, la médica comenzó el protocolo para hacerle la necropsia, que realizaron en Facatativá. El diagnóstico: muerte natural por infarto fulminante. También encontraron que el cáncer linfático se había despertado de una forma muy agresiva y le había hecho metástasis en el bazo y probablemente en los pulmones. Su hija María Carolina y Alejandro llegaron el viernes para el funeral, que realizaron el sábado. “Las palabras del padre en el cementerio, antes de entregar el cuerpo para su cremación, me calmaron. Le di gracias por haberme dado una familia maravillosa, por mis hijos, por su amor, por su generosidad incondicional. Es increíble, he recibido mensajes de muchas personas, incluso campesinos del pueblo que nunca he visto, diciéndome lo mucho que había hecho por ellos”, dijo la viuda.

Para la familia es todo un misterio la forma como un agua saborizada con cianuro llegó hasta la finca donde vivían

La muerte de Alejandro

El domingo, al día siguiente del sepelio, la familia se fue para la finca en Subachoque. Llegaron sobre la 1:30 de la tarde. Extrañamente, Ramón, el perro, se escondió debajo de la cama y no volvió a salir, algo que nunca había hecho. “Macas (apodo de Pizano), ¿estás aquí? Macas, ¡te amo!”, grito Inés Elvira. Los hijos fueron al cuarto y al estudio. Alejandro se puso el reloj de su padre y los tenis que le habían regalado. Empezaron a ayudar a ordenar las cosas de él. Y, de un momento a otro, tomó una botella de agua con sabor a limón que estaba sobre el escritorio, entre el teclado y la pantalla. Estaba empezada, como si alguien hubiera tomado uno o dos sorbos. “Qué cosa tan asquerosa”, dijo, tras beber. Sus hermanas lo miraron, pero no sospecharon nada. Un par de minutos después, Alejandro empezó a sentirse mal, se puso pálido y empezó a gritar, “¿Qué me tomé? ¿Qué me tomé?”, mientras bajaba la escalera. Al llegar a la cocina, donde estaba su esposa preparando el almuerzo para todos, cayó al suelo y comenzó a convulsionar; le salía espuma por la boca.

Su hermana María Carolina intentó abrirle la boca para inducirle el vómito, pero fue imposible. Los dientes le hirieron el pulgar. Lo mismo intentó su madre, pero también resultó con un dedo lastimado. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Como en una película de terror, hicieron el mismo recorrido de la muerte que tres días antes habían hecho con su padre y esposo. Finalmente, tras revisar los signos vitales en un centro de salud en Subachoque, siguieron en ambulancia hacia Facatativá; en el camino, se puso peor y la ambulancia paró en el centro de salud de El Rosal. Media hora después, en medio de los esfuerzos de un joven médico por reanimarlo, su vida se apagó.