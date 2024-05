“Colombia grita ‘no más Petro’”: Jaime Arizabaleta revela cuándo será la próxima ‘pitatón’ contra Petro

En Colombia, varios sucesos particulares se dieron en medio de las protestas, pues el presidente Gustavo Petro fue uno de los líderes convocantes de las movilizaciones, hecho que no fue bien visto por algunas centrales obreras, que calificaron la decisión del mandatario como una apropiación del día del Trabajo, que no tiene tintes políticos.

Colombia grita NO MÁS PETRO en todos los edificios Nuestra próxima jornada de “PITATÓN contra Petro” será el domingo 5 de mayo a las 7 pm. ¿Quién se suma? pic.twitter.com/HFfvXGSjhl

“Petro hoy se quitó definitivamente la careta de demócrata y se puso la de dictador. Es el Daniel Ortega Colombiano Le pido a los colombianos unión, a Petro no le tenemos miedo. Repliquemos masivamente”, comentó Arizabaleta en un post en su cuenta de X.

“Colombianos, llegó el día de defender la democracia. Es ahora o nunca. Esta fecha, 21 de abril, quedará en la historia y en la memoria de todos. No salimos por ningún partido político ni por ningún líder en específico. En esta marcha caben todos, esta marcha no tiene dueño ”, expuso.

A renglón seguido, Arizabaleta detalló las razones más importantes por las que se convocaron las marchas: “Salimos a defender la Constitución del 91, salimos a defender las pensiones y la salud. Salimos para no ser una segunda Venezuela. Si aún no has decidido salir, hazlo, por tus hijos, por tu familia, por la memoria de nuestros ancestros. Nos vemos hoy todos en las calles”.