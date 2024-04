Jaime Arizabaleta advierte que Petro quiere quedarse en el poder para repetir la historia de Venezuela: “Es pupilo de Chávez”

JAIME ARIZABALETA: Yo creo que la potencia de las marchas no recae sobre el día en que se haga, tanto así, que la marcha que convocamos el 6 de marzo fue entre semana. Pero cuando convocamos esa marcha del 6 de marzo, muchas personas se quejaban porque debían trabajar y nos expresaron que no les iban a dar permiso. Entonces escuchamos esas personas y decidimos convocar para un domingo. Teníamos previsto que esta marcha fuera en mayo, pero ante la gravedad de lo que está pasando en el país y con un Petro llamando a una constituyente, pues se adelantó porque Colombia debe salir a las calles ya que estamos a nada de perderlo todo.

J.A.: Es que la la decepción contra el Gobierno es abrumadora. Usted no se puede imaginar la cantidad de personas que me escriben angustiados, decepcionados y tristes porque votaron por Petro y están arrepentidos. No podemos maltratar a estas personas porque votaron por él, están arrepentidas y quieren salir a las marchas. Con la excepción de Claudia López, que es una oportunista y una petrista camuflada, muchos se dejaron engañar de semejante estafador. Petro es el presidente más estafador que ha existido en América Latina. Es un traficante del odio, es un tipo que no sabe gobernar, un tipo que lo único que sabe es agitar e incendiar el país. Por eso la gente se decepcionó y son bienvenidos a la marcha.