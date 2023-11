“La peor combinación es la arrogancia con ignorancia”: Iván Duque se destapa con Jaime Arizabaleta y arremete contra proyectos del Gobierno Petro

“Hoy la Presidencia es un símbolo de división”

“Hay que empezar por algo anterior a los temas más específicos. Es que uno no puede llegar a la Presidencia con odios, uno no puede llegar a la Presidencia con venganzas (...). ¿Qué me preocupa a mí? Que la Presidencia pareciera que hoy no es una instancia de símbolo de unidad, sino un símbolo de división”, expuso Duque.