“Petro me pone en peligro de muerte”, Jaime Arizabaleta le responde al presidente, que lo relacionó con el hombre que lo amenazó

Petro me pone en peligro de muerte al asociarme con un tema con el que sabe que no tengo nada que ver.

Haberme tomado una foto con un vendedor ambulante no me hace su cómplice ni nada por el estilo.

¿Qué pretende presidente? No sea tan irresponsable.

O lo culpo a ud por todas… pic.twitter.com/nUpglwcUqJ