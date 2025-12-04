A pocos kilómetros de Florencia, en Caquetá: así es la única cueva de colores de Colombia

Florencia, la capital del Caquetá, es un destino en el que la naturaleza parece reunir todos sus encantos. Los alrededores de la ciudad ofrecen una amplia variedad de opciones para explorar, entre ellas cascadas rodeadas de exuberante vegetación, asombrosos cañones y estanques ocultos.

A estos lugares llenos de flora, fauna e historia, se suma la única cueva de colores de Colombia, un espectáculo de la naturaleza ubicado en la vereda San Cristóbal Alto, el corregimiento del Orteguaza, a solo 18 kilómetros de Florencia.

Esta cueva se encuentra oculta en una zona donde se une la selva del Amazonas y los llanos del Yarí, exactamente en la Reserva las Palmas, cautivando a quienes la visitan con su particular estructura, compuesta por diversos colores que explican el origen de su nombre.

De acuerdo con un artículo publicado por El Colombiano, esta Cueva de los Colores — que tendría más de 6.000 millones de años —, es única en su tipo en Colombia y se caracteriza, principalmente, por la presencia de tonos rojizos y amarillentos en sus paredes.

Allí habitan murciélagos frugívoros, nectativoros e insectívoros, grillos y también se pueden encontrar roedores como borugas, guaras, armadillos. Por esta razón, es un lugar es ideal para hacer avistamiento de todo tipo de fauna y flora.

Adicionalmente, explorar sus alrededores puede ser una experiencia reconfortante, ya que es una zona que ofrece la oportunidad de respirar aire puro y caminar largos trayectos que permiten contemplar la naturaleza que la rodea.

Para visitarla se recomienda llevar ropa ligera y zapatos adecuados para este tipo de recorridos en medio de la selva. Además, es indispensable llevar hidratación, una gorra o sombrero, snaks, protector solar y repelente, todo esto con el propósito de garantizar una mejor aventura.

¿Qué más visitar en la Reserva las Palmas?

Aparte de la Cueva de los Colores, otro atractivo que cautiva a los viajeros en la Reserva Las Palmas es el Charco del Amor, un majestuoso cuerpo de agua de aproximadamente 4 metros de profundidad.

Esta joya natural se destaca por sus tonos cristalinos, que permiten observar diferentes peces mientras, al mismo tiempo, se disfruta de un entorno tranquilo donde la belleza natural y el sonido del agua son los principales protagonistas.