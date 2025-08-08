Tragedia en Valledupar: mujer embarazada murió tras recibir descarga eléctrica

En el corregimiento de Guaymaral, jurisdicción de Valledupar, hay conmoción tras la muerte de una mujer identificada como Sandra Paola Arévalo Paz, quien falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras limpiaba el patio de su casa.

De acuerdo con medios locales, Arévalo, quien tenía aproximadamente siete meses de embarazo, estaba barriendo cerca a un galpón que tenía en su vivienda.

De acuerdo con el medio El Pilón, quien halló sin vida a Arévalo el pasado martes 5 de agosto fue un vecino.

“Según el testimonio de un vecino que llegó en horas de la mañana para recoger a los niños y llevarlos al Centro de Desarrollo Infantil (CDI), encontró a la mujer tirada en el suelo y enredada en un alambre de púas, aparentemente cargado con corriente eléctrica”, se indicó desde El Pilón.

Posteriormente, autoridades judiciales llegaron al lugar y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo de la mujer que tenía 29 años.

En cuanto a Arévalo, se indicó que era ama de casa. Sus vecinos la describieron como una mujer amable, dedicada a su hogar e hijos.

Ahora, las autoridades dieron apertura a una investigación para establecer si, efectivamente, Arévalo murió debido a una descarga eléctrica.

En redes sociales, algunos internautas que conocieron a la mujer, lamentaron su muerte.