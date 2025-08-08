Suscribirse

Tragedia en Valledupar: mujer embarazada murió tras recibir descarga eléctrica

La mujer de 29 años tenía aproximadamente siete meses de embarazo.

Redacción Nación
8 de agosto de 2025, 1:46 p. m.
Sandra Paola Arévalo Paz
Sandra Paola Arévalo Paz, la mujer fallecida | Foto: Redes sociales de Sandra Paola Arévalo Paz

En el corregimiento de Guaymaral, jurisdicción de Valledupar, hay conmoción tras la muerte de una mujer identificada como Sandra Paola Arévalo Paz, quien falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras limpiaba el patio de su casa.

De acuerdo con medios locales, Arévalo, quien tenía aproximadamente siete meses de embarazo, estaba barriendo cerca a un galpón que tenía en su vivienda.

Contexto: Drástico giro en caso de mujer embarazada que fue asesinada a disparos en calle de Soacha: salió a la luz detalle clave

De acuerdo con el medio El Pilón, quien halló sin vida a Arévalo el pasado martes 5 de agosto fue un vecino.

“Según el testimonio de un vecino que llegó en horas de la mañana para recoger a los niños y llevarlos al Centro de Desarrollo Infantil (CDI), encontró a la mujer tirada en el suelo y enredada en un alambre de púas, aparentemente cargado con corriente eléctrica”, se indicó desde El Pilón.

Posteriormente, autoridades judiciales llegaron al lugar y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo de la mujer que tenía 29 años.

En cuanto a Arévalo, se indicó que era ama de casa. Sus vecinos la describieron como una mujer amable, dedicada a su hogar e hijos.

Ahora, las autoridades dieron apertura a una investigación para establecer si, efectivamente, Arévalo murió debido a una descarga eléctrica.

En redes sociales, algunos internautas que conocieron a la mujer, lamentaron su muerte.

Contexto: Murió el papá del cantante barranquillero Beéle; llevaba tiempo batallando con su salud

“Dios te reciba en el sitio más bonito del cielo, amiga de toda mi infancia. ¿Qué está pasando Dios? Mis más sinceras condolencias a mis amigos, la familia Arévalo; Mi reina, qué hacemos con tanto dolor, con tanta tristeza. Tus hijos se quedan solos, tú estabas esperando a tu retoñito y la vida nos da este golpe tan bajo; Dios, qué tragedia. Todos esperábamos con ansias a tu bebé. Que el Señor los tenga en un mejor lugar donde no exista el dolor; Mi Sandra, me duele mucho tu partida. ¡Vuela alto!”, fueron los comentarios de algunos internautas.

