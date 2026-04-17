Natalie Portman confirmó su tercer embarazo: “Estamos muy emocionados”

Natalie Portman espera su tercer hijo a los 44 años. La actriz declaró a Harper’s Bazaar que está “muy agradecida” de dar la bienvenida a un hijo con su pareja Tanguy Destable, de 45 años, un productor francés de música electrónica conocido por su nombre artístico, Tepr.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados”, declaró a la publicación. “Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”.

La actriz tiene dos hijos mayores, Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9, con su exmarido Benjamin Millepied. Portman y Millepied se divorciaron en 2024.

La publicista de Portman, Keleigh Morgan, confirmó la noticia del embarazo, pero no dio más detalles.

Portman ha hablado de cómo creció siendo hija de un médico especialista en fertilidad.

“Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada”, declaró a Harper’s Bazaar. “Tengo muchos seres queridos que lo han pasado muy mal, así que quiero ser respetuosa con ellos también. Es algo tan hermoso y maravilloso, y a la vez, no es nada fácil”.

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También dijo que se siente bien físicamente, con “más energía de la que pensaba”.

Entre los próximos proyectos de Portman se encuentran The Gallerist, de Cathy Yan, sobre una insólita aventura en el mundo del arte, y Good Sex, de Lena Dunham, que se estrenará en Netflix.

Aunque ha mantenido su vida privada con bajo perfil en los últimos años, la noticia ha despertado gran interés entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca tanto su carrera como su faceta familiar.

Esta nueva etapa junto a Tanguy Destable marca un capítulo distinto para la actriz, quien ha sabido equilibrar su trayectoria en Hollywood con su rol como madre.

En distintas entrevistas ha reiterado la importancia de priorizar su bienestar personal y el de su familia, una postura que parece reafirmarse con la llegada de este nuevo hijo.

Por ahora, no se conocen más detalles sobre el embarazo ni una posible fecha de nacimiento, pero lo cierto es que la actriz atraviesa un momento de plenitud tanto en lo personal como en lo profesional.

*Con información de AP.