Natalie Portman y Benjamin Millepied le ponen fin a su matrimonio

Aunque el rumorado engaño del coreógrafo lleva varios meses dando vueltas en los medios internacionales, no se sabía que todo había terminado hasta ahora. Al parecer, la pareja había intentado salvar su matrimonio, pero las cosas no habrían funcionado y separaron caminos.

La primicia la dio US Magazine y la tercera en esta historia sería la activista Camille Étienne. Los rumores tomaron fuerza en los últimos días cuando la actriz de ‘ Thor Love and Thunder’ fue vista sin su anillo de bodas en un evento al que asistió en Sídney.

No obstante, por aquel entonces, una fuente aseguró que “no se han separado y están tratando de resolver las cosas. Ben está haciendo todo lo posible para que Natalie lo perdone. Él la ama a ella y a su familia”. Pero esto no habría sido suficiente porque decidieron divorciarse.

Otra fuente cercana a la pareja dijo al portal US Weekly que “Natalie cree que la aventura de Benjamin fue una relación breve y estúpida que no significó nada para él”. Dicha persona también dijo que “estaba dispuesta a ver si es capaz de reconstruir su confianza en Millepied”, para que sus hijos no crecieran en “un hogar roto”.