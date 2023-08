Valeria Duque habló de la supuesta infidelidad con Rauw Alejandro: “Yo estuve en un concierto del artista”

Pues bien, la colombiana volvió a referirse a lo sucedido para explicar cómo fue que comenzó la versión que apunta a que ella y Rauw Alejandro estuvieron juntos. “La responsable de todo es una persona que hace un hilo en Twitter, no tengo esa red social y no me di cuenta, pero comenzó a difundir esa información falsa”, aseguró la modelo a W Radio.