Curiosa anécdota de Chris Hemsworth y Natalie Portman en ‘Thor: Love and Thunder’

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose considerablemente entre el público internacional, gracias a la fuerte acogida que ha tenido de los amantes de los cómics. Las distintas películas han llegado para marcar huella en la memoria de los fans, además de romper récords en números dentro de la taquilla internacional.

El pasado 7 de julio se estrenó la cinta ‘Thor: Love and Thunder’, protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman, quienes le dieron vida a Thor, rey del trueno, y a Jane Foster – Lady Thor, respectivamente. Este proyecto estuvo bajo la dirección de Taika Waititi y contó con la producción musical de Michael Giacchino.

En medio del auge que tuvo la película de superhéroes, al igual que Doctor Strange, en los últimos días, varios medios internacionales han centrado su atención en los actores, quienes han estado de gira por distintos países en los que se estrenó el filme. Durante una de las conversaciones que sostuvieron los artistas sobre el proyecto, salió a la luz un curioso gesto que tuvo Hemsworth con su compañera en las grabaciones.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una entrevista que concedieron a Capital F.M., de Reino Unido, Natalie Portman participó de un diálogo en compañía de su colega Tessa Thompson, encargada de darle vida a Valquiria en la historia, donde comentaron un poco sobre la amabilidad y atención que tuvo el artista al momento de desarrollar la producción audiovisual.

Según las versiones que se dieron a conocer, los periodistas e integrantes del formato indagaron sobre el trabajo en equipo que llevaron los actores en el set. Uno de los presentadores interrogó sobre la química que fluyó con Chris Hemsworth en las escenas, a lo que la protagonista aprovechó para revelar este particular detalle que tuvo su colega con ella.

Natalie Portman afirma que el actor la sorprendió cuando iban a grabar la escena de un beso, ya que decidió no comer carne en la mañana de aquel día para no incomodar a su compañera. Al ser vegana, la actriz comentó que le había parecido un gesto “muy bonito” y “muy considerado”, a pesar de que para ella no es algo que la enoje.

“Es muy agradable. El día que tuvimos la famosa escena del beso, no comió carne esa mañana porque sabía que yo soy vegana. Y créeme, come carne cada media hora o así. Para mí fue un detalle, fue muy considerado. Y de verdad, no es algo que me enoje o me importe, simplemente solo estaba siendo considerado. Es una persona muy agradable”, dijo la artista al medio.

Entre risas, Tessa Thompson también comentó que le parecía increíble la forma en la que comía carne su compañero, ya que sabía que debía mantener la masa muscular necesaria para darle vida al famoso papel. No obstante, si agregó que a veces era un poco “gruñón” cuando no había comido, pero eso no le restaba lo caballero que era.

“Ni siquiera sabía que podía pasar un momento sin comer carne. Era capaz de comerse un bisonte por la mañana”, dijo la artista en tono de broma, poniendo sobre la mesa las condiciones alimentarias que vive Hemsworth para lograr mantener su figura tal y como se ve en pantalla.

‘Thor: Love and Thunder’ contó con la participación de grandes estrellas del cine como Christian Bale (Gorr), Taika Waititi (Korg), Russell Crowe, Karen Gillan, Jaimie Alexander, Melissa McCarthy y Chris Pratt.

La cinta se centra como una secuela de ‘Thor: Ragnarok’ en la que el protagonista contará con el apoyo de Lady Thor, su amada. Esta entrega muestra a Thor embarcado en las aventuras que ha tenido con Los Guardianes de la Galaxia, un poco antes de toparse con Jane Foster, portadora de Mjölnir.

Los dos tendrán que unir sus fuerzas para combatir a Gorr, una criatura alien que busca quitarle la vida como sea a los dioses del mundo.

El proyecto contó con una trama bajo la comedia, por lo que los comentarios entre los fans han estado divididos.