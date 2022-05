Actriz de ‘Doctor Strange’ fue condenada por abuso sexual de menores

Un escándalo están atravesando una actriz y su esposo, luego de ser declarados culpables de abuso sexual con menores de edad en Reino Unido. Se trata Zara Phythian, quien es mundialmente conocida por su papel en la producción de Marvel Doctor Strange: hechicero supremo, interpretando a Brunette Zealot, y su esposo Victor Marke.

El Tribunal de la Corona de Nottingham del Reino Unido encontró culpable a la actriz de 14 cargos por abuso sexual contra menores de edad perpetrados desde 2005 hasta 2008, según informaron medios locales. Sin embargo, Phythian negó su participación en los cargos allanados. Al parecer, la actriz habría mantenido relaciones sexuales con una niña desde que esta tenía 13 años.

Por su parte, Marke también se habría aprovechado de la menor e incluso afirmó ser culpable de los 18 cargos que se le imputaron por el abuso de la menor mencionada y por otra víctima de 15 años, de la cual habría abusado desde 2002 hasta 2003, según confirmó la cadena británica BBC.

Al parecer, los abusos habrían iniciado cuando Phythian tenía 19 años, y en ese momento le habrían ofrecido alcohol a las víctimas para luego tener relaciones sexuales con ellas.

“Recuerdo haber intentado copiar la reacción de Zara en ese momento, porque la admiraba y trataba de ser como ella”, afirmó la víctima de la actriz en medio de una entrevista para el medio mencionado, recordando cómo terminó involucrada en lo que sería el juego de la pareja de esposos.

Y agregó: “sabía que estaba mal, pero no sabía cómo salir de la situación, ni decir nada”, recalcando que en medio de su inocencia, tenía presente que los repetidos abusos le hacían daño; sin embargo, esta no habría contado la verdad a tiempo, ya que, al parecer, Marke le habría dicho que “nadie le creería” si esta decidía contar la verdad.

“Este abuso puede haber ocurrido hace algunos años, pero eso no lo hace menos grave y tampoco es una barrera para la justicia”, fueron las palabras de Nicole Hepburn, quien es representante CPS (Crown Prosecution Service) para la BBC, haciendo referencia a la gravedad del caso y de la independencia del tiempo en el que haya ocurrido el abuso, afirmando que es necesario hacer justicia.

Se espera que este 16 de mayo se dicte la condena para ambos involucrados.

Actor Ricardo Crespo, sentenciado a 19 años de cárcel por abusar de su hija

A 19 años de prisión fue condenado el actor mexicano Ricardo Crespo, ex-Garibaldi y actor de Control Z, de Netflix, por haber abusado sexualmente de su hija desde los cinco hasta los 14 años.

El día 3 de mayo, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México determinó sentenciar a Ricardo “a 19 años de prisión por haberlo encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado, cometido de manera continuada en agravio de su hija, la menor de edad de identidad reservada de iniciales V. C. R.”, así lo dieron a conocer medios mexicanos.

Vale destacar que Ricardo Crespo fue detenido en febrero de 2021 y puesto en prisión preventiva en el Reclusorio Sur de Ciudad de México, siete meses después de haber comenzado el proceso legal.

“En octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente, hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben, fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, escribió en 2021 la menor abusada sexualmente.

Posteriormente, el 16 de febrero se dieron a conocer las fotos de su captura. En las imágenes se le vio esposado, usando ropa oscura y con un tapabocas de protección ante la covid-19, dentro de una patrulla de la Policía mexicana.