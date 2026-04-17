Exintegrante de One Direction ingresó de emergencia al hospital; fans se muestran preocupados

Los fans de One Direction se encuentran preocupados nuevamente, pues tras año y medio de la inesperada muerte de Liam Payne, la salud de otro de sus exintegrantes encendió las alarmas en redes sociales.

Se trata de Zayn Malik, quien debió ser ingresado de emergencia a un hospital, generando una ola de mensajes de apoyo y angustia por parte de sus fanáticos alrededor del mundo.

La partida de Payne dejó una huella profunda en la comunidad de seguidores de la banda británica, que desde entonces ha permanecido especialmente sensible ante cualquier noticia relacionada con los artistas que marcaron a toda una generación.

Zayn Malik fue uno de los integrantes de One Direction. Foto: AFP

Por eso, cuando comenzaron a circular reportes sobre la hospitalización de Zayn, la preocupación e incertidumbre por su estado de salud fueron inmediatas.

Aunque no quiso ocultar la complejidad del momento de salud de salud que atraviesa, el propio cantante decidió dar un parte de tranquilidad a través de su cuenta de Instagram.

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“Ha sido una semana larga y todavía estoy recuperándome inesperadamente”, escribió, dejando ver que su ingreso al hospital no estaba previsto y que su proceso de recuperación continúa.

En el mismo mensaje, el artista también lamentó no poder cumplir con compromisos recientes, lo que incrementó las especulaciones entre sus seguidores. “Con el corazón roto porque no puedo verlos a todos esta semana”, confirmando que los encuentros y presentaciones que ya tenía programados tuvieron que ser cancelados.

No obstante, se mostró agradecido por el respaldo recibido: “No estaría en el lugar en el que estoy hoy sin ustedes”.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el diagnóstico, Zayn sí destacó la atención recibida durante su estancia hospitalaria, lo que sugiere que se trató de un episodio que requirió seguimiento especializado.

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“Gracias al increíble personal hospitalario… cardiólogo, enfermeras y todos los que han ayudado”, escribió.

Como suele ocurrir en estos casos, miles de seguidores replicaron el mensaje del cantante, enviándole palabras de ánimo y recordándole el fuerte cariño que le tienen a su música.