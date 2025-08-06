Murió Eddie Palmieri, reconocido pianista y compositor de salsa; esto se sabe

En las horas de la tarde del miércoles, 6 de agosto, uno de los hijos del compositor y pianista de salsa Eddie Palmieri confirmó que el artista falleció a sus 88 años en Nueva York, Estados Unidos.

Aunque aún no han salido a la luz las causas de su deceso, miles de personas se han encargado de enviar mensajes de fortaleza a sus familiares y amigos cercanos, pues son conscientes del doloroso momento que atraviesan.

Uno de los artistas que se ha pronunciado hasta el momento es su colega Bobby Ruiz, quien escribió algunas palabras por medio de su cuenta de Instagram.

“Hoy, con mucho pesar, confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia. Bobby“.

En la sección de los comentarios de la publicación del artista puertorriqueño, una gran cantidad de fans de la fallecida estrella se manifestaron y compartieron su sentido pésame:

“Excelente legado que nos dejó. Un estilo único, difícil de igualar. Cuando se habla de salsa, su nombre tiene que estar al tope de la lista. Que en paz descanse”; “Triste noticia, junto con Richi, los mejores pianistas de la salsa”; “Gracias totales, maestro Eduardo Eddie Palmieri”.

BREAKING- Fallece el maestro Eddie Palmieri, "El Sol de la Música Latina". Uno de los más grandes exponentes de la salsa y el jazz latino de todos los tiempos. El legendario pianista tenía 88 años.😔#QDEP🎹🎼🇵🇷 pic.twitter.com/CvFUNglGu0 — Robby Cortés🇵🇷 (@RobbyCortes) August 6, 2025

¿Cuál es la importancia de Eddie Palmieri en la industria de la salsa?

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, el artista transformó el sonido tradicional del género de la salsa al incorporar influencias del jazz, la música afrocaribeña y elementos experimentales en sus arreglos.

Fallece el pianista y compositor puertorriqueño Eddie Palmieri 🎹



Amigos de la música confirmaron el deceso del también arreglista quien falleció a le edad de 88 años

Por: Carlos Narváez



Eddie Palmieri, influyente pianista compositor y arreglista puertorriqueño#salsawestpty pic.twitter.com/RRPestkQx5 — SalsaWestPty 🇵🇦 (@SalsaWestpty) August 7, 2025

Uno de sus mayores aportes fue la creación de su agrupación La Perfecta en los años sesenta, con la que rompió con el formato típico de las bandas de salsa, al reemplazar las trompetas por una poderosa sección de trombones, lo que le dio un sonido más agresivo y distintivo.