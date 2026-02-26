Cali lidera el lanzamiento de la Gran Encuesta Continental para integrar la Ruta Americana de la Salsa

Cali dio un paso clave en su estrategia de proyección internacional al anunciar el lanzamiento de la Gran Encuesta Continental de la Ruta Americana de la Salsa, una iniciativa que busca recoger la voz, la memoria y la visión de los actores que mantienen viva esta expresión cultural en América y el Caribe.

La apuesta, impulsada por la administración del alcalde Alejandro Eder, pretende sentar las bases de una hoja de ruta conjunta entre países del continente para fortalecer redes internacionales, diseñar planes de salvaguardia y consolidar estrategias de diplomacia cultural alrededor de la salsa como manifestación identitaria y transnacional.

Salsa en Cali Foto: cortesía

El instrumento está dirigido a un amplio ecosistema cultural: investigadores, bailarines, bailadores sociales, coreógrafos, orquestas, músicos, melómanos, coleccionistas, emisoras, escuelas de baile, gestores culturales, establecimientos salseros, barrios, iniciativas comunitarias, académicos, técnicos, luthiers, diseñadores y promotores culturales. La intención es comprender cómo se vive, se practica, se transmite y se proyecta la salsa en los distintos territorios.

Desde la Secretaría de Cultura explicaron que la información será tratada de manera confidencial y anónima, y permitirá reconocer la diversidad de actores que sostienen la salsa como una manifestación cultural viva. Además, servirá como insumo técnico para articular políticas públicas y mecanismos de cooperación internacional.

La secretaria de Cultura, Leydi Higidio, aseguró que la iniciativa marca un hito en la integración cultural del continente. “La Ruta Americana de la Salsa es un proceso de integración cultural sin precedentes. Con esta encuesta estamos recogiendo memoria, identidad y futuro. Queremos escuchar el sentir de todo un continente que ha hecho de la salsa una forma de vida”, afirmó.

Salsa en Cali Foto: cortesía

El cuestionario aborda dimensiones estratégicas como identidad cultural, transmisión intergeneracional del baile y la música, sostenibilidad económica de artistas y oficios, riesgos y oportunidades del sector, memoria sonora y archivos, así como el papel de las políticas públicas en el fortalecimiento del universo salsero.

La Gran Encuesta Continental estará disponible en plataformas digitales y busca consolidarse como el punto de partida para una red sólida de cooperación cultural entre territorios hermanos de América y el Caribe.