Valle del Cauca

Cali lidera el lanzamiento de la Gran Encuesta Continental para integrar la Ruta Americana de la Salsa

El instrumento está dirigido a un amplio ecosistema cultural.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 6:51 p. m.
Salsa en Cali
Salsa en Cali Foto: cortesía

Cali dio un paso clave en su estrategia de proyección internacional al anunciar el lanzamiento de la Gran Encuesta Continental de la Ruta Americana de la Salsa, una iniciativa que busca recoger la voz, la memoria y la visión de los actores que mantienen viva esta expresión cultural en América y el Caribe.

La apuesta, impulsada por la administración del alcalde Alejandro Eder, pretende sentar las bases de una hoja de ruta conjunta entre países del continente para fortalecer redes internacionales, diseñar planes de salvaguardia y consolidar estrategias de diplomacia cultural alrededor de la salsa como manifestación identitaria y transnacional.

Salsa en Cali
Salsa en Cali Foto: cortesía

El instrumento está dirigido a un amplio ecosistema cultural: investigadores, bailarines, bailadores sociales, coreógrafos, orquestas, músicos, melómanos, coleccionistas, emisoras, escuelas de baile, gestores culturales, establecimientos salseros, barrios, iniciativas comunitarias, académicos, técnicos, luthiers, diseñadores y promotores culturales. La intención es comprender cómo se vive, se practica, se transmite y se proyecta la salsa en los distintos territorios.

Desde la Secretaría de Cultura explicaron que la información será tratada de manera confidencial y anónima, y permitirá reconocer la diversidad de actores que sostienen la salsa como una manifestación cultural viva. Además, servirá como insumo técnico para articular políticas públicas y mecanismos de cooperación internacional.

