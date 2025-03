Sin embargo, ambos tuvieron una etapa en la que se distanciaron, a raíz de un cruce que se dio por un favor que él no le quiso hacer a la famosa. Pese a que no fue grave, ella se lo tomó personal y prefirió no hablarle por un largo tiempo.

“Luis Eduardo y yo tuvimos una relación muy cercana durante esos diez años, pero también tuvimos un distanciamiento porque yo le pedí un favor...que me cubriera porque necesitaba hacer un viaje y él me dijo que no, entonces mejor dicho eso a mí me puso pero mal. Le dejé de hablar como año y medio, hacíamos escenas sin ningún problema”, comentó, precisando cómo se dio todo.