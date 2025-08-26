Suscribirse

Cómo

Los dos productos fáciles de conseguir que eliminan la suciedad del colchón desde la raíz, según experta en limpieza

La mezcla de estos dos productos ayuda a eliminar manchas y recuperar ese color blanco de este elemento del hogar, haciendo que quede como nuevo.

Redacción Cómo
26 de agosto de 2025, 3:43 p. m.
Limpieza del hogar
Mujer limpiando un colchón | Foto: Getty Images

Aunque muchos creen que es suficiente usar la sábana para proteger el colchón y evitar que se ensucie, esto no es del todo cierto, ya que en la rutina de limpieza se debería incluir este elemento básico del hogar que, dependiendo su estado, puede contribuir o no a conciliar mejor el sueño.

A pesar de ser conscientes y muy rigurosos con la limpieza y la higiene de la cama, el colchón siempre está expuesto a ensuciarse y mucho más de lo que podemos imaginar. Por eso, Raquel García, experta en limpieza citada en el portal Cosas de Casa de España, aconseja limpiarlo con frecuencia y mantenerlo en condiciones de higiene óptimas todo el tiempo.

Contexto: Psicólogos recomiendan esta técnica de relajación, ideal para mejorar la salud mental y física

Según la profesional, esta rutina es esencial no solo para disfrutar de un sueño reparador, sino para alejar enfermedades. Ante esto, aconseja realizar el proceso de limpieza del colchón usando dos productos fáciles de conseguir: agua oxigenada y lavaplatos.

Desde su cuenta de Instagram (@rakidak), Raquel explica que el sudor, los aceites y las cremas que se usan para el cuidado de la piel, así como la la piel muerta, el polvo, los ácaros, los restos de fluidos y los posibles derrames son algunos de los factores que hacen que el colchón acumule suciedad.

Por eso, para conseguir que tenga unas buenas condiciones de higiene y que luzca como nuevo, la clave está en esta mezcla capaz de eliminar manchas y recuperar ese color blanco de este elemento del hogar.

El paso a paso para usarla de manera efectiva en la rutina de limpieza, según explica la experta, es llenar un recipiente con un 75% de agua oxigenada y un 25% de jabón lavavajillas o lavaplatos.

Posteriormente, se debe aplicar bien en todas las manchas y frotar cada zona del mismo con un cepillo haciendo movimientos circulares.

El siguiente paso es pasar un paño o trapo húmedo por toda la superficie, para i aclarando, y dejarlo secar al sol. “Esto queda maravilloso, desinfectado y, encima, sin ninguna mancha”, asegura Raquel.

Con esta mezcla además de acabar con las manchas del colchón, también se potencian las cualidades de este producto respecto a sus propiedades desinfectantes recuperando su aspecto original.

El agua oxigenada, por un lado, ayuda a descomponer y aclarar las manchas del colchón, sobre todo las que son orgánicas (es decir, las de sudor, sangre, etc.) Además, funciona para alejar bacterias y gérmenes.

Contexto: Según el Feng Shui, este es el color que debe usar para pintar la puerta de entrada del hogar

Por su parte, el jabón actúa como un puente para el agua oxigenada penetre en el colchón con más facilidad, contribuyendo a reblandecer las manchas y que, al momento de frotar con el cepillo, sea más sencillo eliminarlas por completo.

No obstante, antes de probar este truco, la experta de limpieza recomienda probar su efecto en una parte poco visible del colchón, ya que el agua oxigenada tiene carácter abrasivo y puede hacer que el se destiña.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE. UU. contra Rusia: tres interceptaciones en Alaska encienden la alarma de un posible choque militar

2. Egan Bernal se pronunció sobre Jonas Vingegaard: lanzó mensaje tras verlo perder el liderato

3. Iván Cepeda denunció al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos son los detalles

4. “Es muy duro”: Yina Calderón habló de su preparación para la pelea de boxeo con Andrea Valdiri y confesó que tiene entreno privado

5. Gustavo Petro se arrepintió de hablar de un experimento por críticas de los científicos. La declaración generó risas en el auditorio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LimpiezaHogarColchónAgua oxigenada Lavaplatos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.