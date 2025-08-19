¿Para qué sirve mezclar bicarbonato con agua oxigenada? El truco infalible en muchos hogares

Mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada es uno de los trucos infalibles en el hogar y una de las tendencias más populares en los últimos años que, incluso, se ha viralizado en redes sociales como TikTok.

Esto se debe no solo a su eficacia en la limpieza del hogar, sino también a que se considera una alternativa económica y fácil de preparar, ideal para desinfectar y blanquear diferentes elementos de la casa con poco esfuerzo y excelentes resultados.

Al combinar ambos productos lo que se hace es crear una pasta multiusos, capaz de eliminar manchas difíciles, desinfectar superficies y hasta recuperar ropa blanca que perdió su color.

Esta reacción se da porque el bicarbonato actúa como un abrasivo suave, perfecto para frotar sin dañar, mientras que el agua oxigenada tiene un fuerte efecto antimicrobiano y blanqueador, explica un artículo publicado por el medio argentino TyC Sports.

El bicarbonato de sodio y el agua oxiganada son ideales para eliminar el moho. | Foto: Getty Images

Por eso, la mezcla de estos productos lo que hace es potenciar sus propiedades y lograr resultados sorprendentes que funcionan para:

Limpiar juntas y azulejos

Lo único que se debe hacer es aplicar la pasta con un cepillo viejo, frotar suavemente y, después de dejar actuar la mezcla por unos minutos, enjuagar muy bien.

Blanquear ropa

Para esto lo primero que se debe hacer es disolver unas dos cucharadas de cada producto en un balde con agua caliente.

Posteriormente, elegir las prendas que se necesitan blanquear y dejarlas 30 minutos en remojo antes del lavado para lograr obtener el resultado deseado.

Desinfectar utensilios de cocina

No se trata de blanquear, sino de desinfectar cualquier elemento de cocina. Para ello, se debe cubrir cada uno con la pasta, dejar actuar al menos unos 5 minutos y enjuagar bien.

Eliminar olores

Esta mezcla se recomienda usar para eliminar olores de elementos de cocina tan indispensables como las tablas de picar o recipientes.

Para obtener buenos resultados es necesario dejar actuar unos minutos y enjuagar muy bien.

El agua oxigenada es un gran remedio para la limpieza del hogar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Higienizar cepillos de dientes

Basta con sumergirlos 10 minutos en una mezcla diluida y enjuagar bien antes de volverlos a usar. Sin embargo, cabe aclarar que esto no reemplaza su cambio, ya que sus cerdas sí o sí se desgastan y se abren a causa del uso frecuente, lo que reduce su eficacia para eliminar la placa dental y limpiar adecuadamente.

Además, el cepillo puede acumular bacterias con el tiempo, por lo que cambiarlo regularmente ayuda a mantener una mejor higiene bucal.

Por otro lado, sobre proporción recomendada para realizar esta combinación de productos es generalmente 3 partes de bicarbonato por 1 parte de agua oxigenada, formando una pasta homogénea fácil de aplicar.

De igual manera, se puede diluir para usos más suaves o usar directamente para limpieza profunda, con una pequeña cantidad en agua antes de usarla.