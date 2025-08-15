Suscribirse

Cómo

¿Qué tan efectivo resulta usar vinagre y bicarbonato de sodio para eliminar el polvo de un ventilador?

Mantener limpio el aparato no solo prolonga su durabilidad y mejora su desempeño, sino que también evita gastos innecesarios por reparaciones.

Redacción Cómo
15 de agosto de 2025, 8:05 p. m.
La higiene de este aparato, a menudo subestimada, es una inversión en bienestar y en eficiencia energética que merece atención constante.
La higiene de este aparato, a menudo subestimada, es una inversión en bienestar y en eficiencia energética que merece atención constante. | Foto: Getty Images

En plena temporada de altas temperaturas, el ventilador se consolida como un aliado indispensable tanto en hogares como en oficinas. Este aparato, disponible en diversos modelos y tamaños, cumple la función de mover el aire para proporcionar frescura y confort.

No obstante, el uso continuo favorece la acumulación de polvo, pelusas y otros residuos en sus aspas y rejillas, una situación que no solo reduce su eficiencia, sino que también puede generar riesgos para la salud y la seguridad de los usuarios.

En redes sociales, uno de los trucos caseros más comentados para su limpieza ha alcanzado millones de reproducciones, prometiendo resultados sorprendentes con materiales comunes.

La técnica, difundida por perfiles como el de TikTok Pongamos a prueba, consiste en rociar el aparato con una mezcla de vinagre y bicarbonato, cubrirlo con una bolsa plástica y encenderlo durante unos segundos. Según las imágenes compartidas, el ventilador queda visiblemente limpio, aunque persisten dudas sobre si la eficacia se debe realmente a dicha combinación.

Lo más leído

1. Primicia: Alfredo Saade sale de la Casa de Nariño y será el nuevo embajador de Colombia en Brasil
2. Cae aeronave en Medellín: autoridades atienden la emergencia
3. Juez se abstuvo de dictar orden de captura en contra del abogado Diego Cadena. Estas son las razones
El defecto en el giro de un ventilador puede deberse a una variedad de problemas que afectan su rendimiento. Un diagnóstico adecuado es clave para entender y resolver el problema.
En los últimos años, se han popularizado métodos caseros para limpiar ventiladores de manera rápida y efectiva. | Foto: Getty Images

El químico y divulgador científico Vladimir Sánchez (@breakingvlad), reconocido por desmontar creencias virales con base en evidencia, analizó el procedimiento y expuso la verdadera razón del resultado. Aunque confirmó que la limpieza es real, indicó que el vinagre y el bicarbonato tienen un papel mínimo en el proceso.

Contexto: El aparato eléctrico que al conectarse en las primeras horas de la mañana podría elevar el precio en la factura de energía

“Al humedecer el polvo acumulado, incluso solo con agua, este se vuelve más espeso y pegajoso”, explicó en un video publicado en sus redes sociales. Posteriormente, al cubrir el ventilador con una bolsa y ponerlo en funcionamiento, se genera una presión interna que desplaza ese polvo humedecido hacia el plástico, lo que facilita retirarlo de las zonas más difíciles de alcanzar.

El divulgador también observó un detalle revelador: en la grabación original, la mezcla utilizada presenta un tono azul, diferente al que produce la combinación habitual de vinagre y bicarbonato, lo que sugiere la presencia de otros componentes. Subrayó que el efecto se explica por un principio físico —humedad, presión y circulación de aire— y no por una reacción química entre los ingredientes.

Los especialistas en mantenimiento doméstico recomiendan realizar una limpieza profunda del ventilador.
Los especialistas en mantenimiento doméstico recomiendan realizar una limpieza profunda del ventilador. | Foto: Getty Images

“Sí, funciona, pero no tiene nada que ver con la mezcla que están rociando”, puntualizó Sánchez, quien remarcó que el éxito del método radica en factores mecánicos más que químicos.

Contexto: Esta sería la ‘hora prohibida’ para prender la lavadora; según la Inteligencia Artificial

La aclaración evidencia cómo numerosos trucos domésticos que circulan en internet pueden ofrecer un resultado real, aunque no necesariamente por las razones que presentan los videos virales. En este caso, se trata de una limpieza efectiva, pero sin que el vinagre ni el bicarbonato resulten imprescindibles.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿A qué se dedican y quiénes son los papás de la reina del Carnaval de Barranquilla Michelle Char?

2. El pronóstico del clima para el puente del 16, 17 y 18 de agosto de 2025 en Colombia: “no estará asociado con el huracán Erin”

3. En Texas se construirá una costosa fábrica para producir moscas que combaten un gusano nocivo para el ganado

4. Aeropuertos de EE. UU. estrenan sistema en tiempo real para saber exactamente cuánto esperará en la fila de la TSA

5. Panorama de las vías en Colombia para este puente festivo: estas son las principales carreteras cerradas, según Invías

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VentiladorDispositivos tecnológicosLimpieza

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.