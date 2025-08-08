Sin bicarbonato ni vinagre: el método efectivo para dejar los trapos de cocina como nuevos

Mantener limpios los trapos de cocina es fundamental debido a que constantemente están en contacto con humedad, restos de alimentos y superficies que pueden albergar bacterias y otros microorganismos dañinos para el organismo.

Por esta razón, muchos suelen utilizar bicarbonato o vinagre para dejarlos impecables y sin olores. Sin embargo, hay quienes buscan un resultado mucho mejor al que pueden dar estos productos y, para ello, se recomienda poner en práctica un método que tiene como protagonista el percarbonato de sodio.

Aunque al igual que el bicarbonato, este producto es un compuesto químico popularmente usado en la limpieza por sus propiedades similares, el cambio entre los dos radica en que su efecto es mucho más fuerte cuando se trata de blanquear y desmanchar.

Al entrar en contacto con agua caliente, según explica la estación de radio argentina La 100, el percarbonato de sodio libera oxígeno y esto facilita la eliminación de bacterias, gérmenes y manchas.

El percarbonato de sodio es especialmente recomendado para lavar trapos completamente blancos. | Foto: Getty Images

Debido a que es un producto que se destaca principalmente por su efecto blanqueador, se recomienda especialmente para tratar prendas blancas, como toallas, sábanas o manteles.

Además, también es ideal para restaurar el color original en telas que suelen tomar un color amarillento con el uso.

Otros métodos efectivos que no requieren bicarbonato ni vinagre

Remojar los trapos en agua caliente con amoníaco líquido

Primero se debe llenar un recipiente con agua tibia (la cantidad depende de cuántos trapos se planean lavar) y añadir dos tapas de amoníaco líquido.

Luego, se deben dejar los trapos en remojo de 30 a 60 minutos para que el amoníaco desengrase y elimine manchas sin dañar las fibras ni los colores. Por último, se aconseja lavarlos a mano o en lavadora sin suavizante, usando preferiblemente agua a 40-60 °C.

Hervir los trapos en agua caliente

Otro método efectivo consiste en poner a hervir los trapos en agua durante 10-15 minutos para eliminar bacterias y grasas. Esto también ayuda a dejarlos limpios y desinfectados.

Cuando los trapos de cocina no se desinfectan adecuadamente, pueden acumular patógenos que pueden contaminar alimentos, utensilios y superficies. | Foto: Getty Images

Mezclar jabón de loza y sal con agua caliente

Una vez se combinen estos dos ingredientes en agua caliente, el paso a seguir es dejar los trapos en remojo por unas horas para eliminar la grasa y suciedad antes de lavarlos.

Con estos trucos prácticos, que no dependen del bicarbonato ni vinagre, es posible mantener impecables los trapos de cocina, así como su funcionalidad y frescura.

Vale mencionar que para obtener mejores resultados, siempre se deben secar bien los trapos para evitar malos olores o proliferación bacterias.