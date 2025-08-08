Suscribirse

Cómo

Sin bicarbonato ni vinagre: el método efectivo para dejar los trapos de cocina como nuevos

Con este truco, es posible eliminar manchas y devolverles su color original.

Redacción Cómo
8 de agosto de 2025, 5:18 p. m.
Trapos de cocina o limpiones
Estos trapos se deben mantener limpios porque están en contacto constante con humedad, restos de alimentos y superficies | Foto: Getty Images

Mantener limpios los trapos de cocina es fundamental debido a que constantemente están en contacto con humedad, restos de alimentos y superficies que pueden albergar bacterias y otros microorganismos dañinos para el organismo.

Por esta razón, muchos suelen utilizar bicarbonato o vinagre para dejarlos impecables y sin olores. Sin embargo, hay quienes buscan un resultado mucho mejor al que pueden dar estos productos y, para ello, se recomienda poner en práctica un método que tiene como protagonista el percarbonato de sodio.

Contexto: Feng Shui: Este es el mejor momento del día para ventilar su hogar y atraer energía positiva

Aunque al igual que el bicarbonato, este producto es un compuesto químico popularmente usado en la limpieza por sus propiedades similares, el cambio entre los dos radica en que su efecto es mucho más fuerte cuando se trata de blanquear y desmanchar.

Al entrar en contacto con agua caliente, según explica la estación de radio argentina La 100, el percarbonato de sodio libera oxígeno y esto facilita la eliminación de bacterias, gérmenes y manchas.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
3. Primicia | Aceptan el impedimento del magistrado que iba a definir la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez
Limpión - Trapo de cocina
El percarbonato de sodio es especialmente recomendado para lavar trapos completamente blancos. | Foto: Getty Images

Debido a que es un producto que se destaca principalmente por su efecto blanqueador, se recomienda especialmente para tratar prendas blancas, como toallas, sábanas o manteles.

Además, también es ideal para restaurar el color original en telas que suelen tomar un color amarillento con el uso.

Otros métodos efectivos que no requieren bicarbonato ni vinagre

Remojar los trapos en agua caliente con amoníaco líquido

Primero se debe llenar un recipiente con agua tibia (la cantidad depende de cuántos trapos se planean lavar) y añadir dos tapas de amoníaco líquido.

Luego, se deben dejar los trapos en remojo de 30 a 60 minutos para que el amoníaco desengrase y elimine manchas sin dañar las fibras ni los colores. Por último, se aconseja lavarlos a mano o en lavadora sin suavizante, usando preferiblemente agua a 40-60 °C.

Hervir los trapos en agua caliente

Otro método efectivo consiste en poner a hervir los trapos en agua durante 10-15 minutos para eliminar bacterias y grasas. Esto también ayuda a dejarlos limpios y desinfectados.

Cambiar el trapo de la cocina.
Cuando los trapos de cocina no se desinfectan adecuadamente, pueden acumular patógenos que pueden contaminar alimentos, utensilios y superficies. | Foto: Getty Images

Mezclar jabón de loza y sal con agua caliente

Una vez se combinen estos dos ingredientes en agua caliente, el paso a seguir es dejar los trapos en remojo por unas horas para eliminar la grasa y suciedad antes de lavarlos.

Con estos trucos prácticos, que no dependen del bicarbonato ni vinagre, es posible mantener impecables los trapos de cocina, así como su funcionalidad y frescura.

Contexto: Cuide su higiene bucal: este es el tiempo ideal para cambiar el cepillo de dientes

Vale mencionar que para obtener mejores resultados, siempre se deben secar bien los trapos para evitar malos olores o proliferación bacterias.

Recuerde que los trapos sucios y húmedos pueden generar malos olores y perder su capacidad de absorción, por lo que es esencial lavarlos con frecuencia, idealmente cada día o cada pocos días si se usan demasiado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tiktoker revela las cinco maneras de ganar dinero extra en Estados Unidos desde casa

2. Camilo Vargas saca lágrimas con mensaje para su hija: “otra vez te fallé” dijo en público

3. Francotirador del Ejército dio de baja a alias Miller, hombre de confianza de Calarcá, en el Guaviare

4. Cruce de trinos entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal por supuesto video de “fuera Petro” en Leticia

5. Trump impone medidas que afectarían las admisiones de afrodescendientes y latinos a universidades de Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LimpiezaCocinatrucosHogar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.