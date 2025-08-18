La presencia de ratones en el hogar puede causar diversos problemas, tanto a nivel de salud como en el deterioro de la vivienda.

Los ratones tienden a roer madera, cables eléctricos, plástico y hasta tuberías para mantener sus dientes en forma. Esto puede causar daños en las paredes, muebles y sistemas eléctricos, incluso incrementando el riesgo de cortocircuitos o incendios.

Por otra parte, estos roedores buscan comida en la despensa y otras áreas, contaminando los alimentos y dejándolos inseguros para el consumo. Su orina y excrementos pueden esparcirse por donde se mueven, contaminando superficies y utensilios.

De igual manera, son portadores de varias enfermedades que pueden transmitirse a los humanos, como la salmonela, hantavirus y leptospirosis. Estas enfermedades pueden transmitirse a través del contacto con sus excrementos, orina o al inhalar partículas contaminadas.

Los ratones, además, pueden atraer otras plagas al hogar, como ácaros, pulgas y garrapatas, que se alimentan de ellos y pueden traer sus propios problemas de salud e higiene.

La fruta que ayuda a espantar ratones del hogar: funciona como repelente natural

Para evitar estos efectos y mantener un hogar seguro y saludable, controlar la presencia de ratones es importante.

En ese sentido, existen trucos caseros que pueden ser muy efectivos. Uno de ellos contempla el uso de una fruta que puede ser muy efectiva: la naranja.

El aroma fuerte de los cítricos, especialmente la cáscara de la naranja, es desagradable para los ratones, lo que los mantiene alejados.

A las cáscaras de naranja se les pueden dar diversos usos en el hogar. | Foto: Getty Images

Cómo usar cáscara de naranja para ahuyentar ratones

1. Reúna las cáscaras: después de comer una naranja, guarde las cáscaras en lugar de desecharlas.

2. Coloque las cáscaras en zonas estratégicas: ubique trozos de cáscara en los lugares donde hayas visto signos de ratones o donde creas que podrían entrar, como esquinas, cerca de grietas y debajo de los muebles.

3. Frotar la cáscara: también puede frotar cáscara fresca de naranja en las superficies para impregnar el aroma en el área.

4. Renueve las cáscaras cada pocos días: a medida que las cáscaras se secan, su aroma disminuye, así que es importante cambiarlas frecuentemente para mantener su efectividad.

Otras recomendaciones para evitar los ratones en el hogar

Selle las entradas: los ratones pueden entrar por agujeros tan pequeños como una moneda. Revise las paredes, ventanas, puertas, y cerca de tuberías y conductos de ventilación. Use materiales como masilla, lana de acero o silicona para sellar cualquier orificio.

Mantenga la comida bien almacenada: guarde todos los alimentos en recipientes herméticos, especialmente los que dejas en la despensa. Los ratones son atraídos por el olor de los alimentos, así que asegúrese de que no haya nada accesible para ellos.

Limpie regularmente: barra y limpie el suelo con frecuencia las áreas donde se prepara y se consume comida. No deje platos sucios ni restos de comida durante la noche, ya que pueden atraer a los ratones.