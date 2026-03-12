Estudio científico

Congelar el cerebro sin dañarlo: científicos logran un hallazgo en ratones que podría transformar la investigación médica

El estudio se centró en el hipocampo, una región del cerebro fundamental para la formación de recuerdos y el aprendizaje.

Redacción Tecnología
12 de marzo de 2026, 12:44 p. m.
El objetivo del estudio era comprobar si el tejido cerebral podía recuperar su funcionamiento después de haber sido completamente detenido mediante criopreservación. (Imagen de referencia).
El cerebro es uno de los órganos más fascinantes del cuerpo humano. Durante décadas ha despertado el interés de científicos e investigadores que buscan comprender cómo funcionan sus procesos y la compleja red que lo compone. Para avanzar en este conocimiento, muchas investigaciones se han realizado también con modelos animales.

Un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) aporta nuevos hallazgos en este campo. La investigación demuestra que el hipocampo —una región del cerebro clave para la memoria y el aprendizaje— puede recuperar su actividad eléctrica después de haber sido sometido a vitrificación, un proceso criogénico que evita la formación de cristales de hielo.

A diferencia de los métodos tradicionales de congelación, que suelen dañar las células, esta técnica permitió conservar la estructura del tejido cerebral, su metabolismo y la comunicación entre neuronas en muestras de cerebro de ratón. Incluso se mantuvo la llamada potenciación a largo plazo, un proceso fundamental para el aprendizaje y la memoria.

Muchos estudios utilizan modelos animales, ya que permiten analizar procesos cerebrales de manera controlada.
El estudio exploró si el tejido cerebral podía recuperar su función después de haber sido completamente detenido mediante criopreservación. Los expertos observaron que el hipocampo de ratones adultos logró recuperar una actividad cercana a la normal tras ser preservado mediante vitrificación y almacenado durante varios días a temperaturas extremadamente bajas.

Esto es significativo porque demuestra que, incluso después de que la movilidad molecular del tejido se detenga por completo, es posible restaurar su metabolismo y su actividad eléctrica.

Gracias a este método, los investigadores lograron preservar diferentes aspectos del tejido cerebral de ratones.
La clave está en que la vitrificación transforma el agua presente en el tejido en un estado vítreo amorfo mediante el uso de crioprotectores, evitando así la formación de cristales de hielo que dañan las conexiones sinápticas. Gracias a un protocolo optimizado, los científicos lograron recuperar tanto la actividad electrofisiológica como la plasticidad sináptica del tejido cerebral.

Este avance podría facilitar el almacenamiento y transporte de muestras para investigación, mejorar la reproducibilidad de los experimentos y reducir el uso de animales en estudios científicos.

Además, representa un paso importante hacia la criopreservación de órganos y tejidos nerviosos, con posibles aplicaciones futuras en medicina.