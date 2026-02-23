Ciencia

Por primera vez, la ropa interior inteligente mide la frecuencia de las flatulencias en la vida cotidiana

Un estudio midió por primera vez en tiempo real los gases intestinales mediante un sensor integrado en ropa interior común. Lo que encontraron contradice décadas de literatura médica especializada.

Redacción Tecnología
23 de febrero de 2026, 2:32 p. m.
Hay procesos que ocurren dentro del cuerpo humano que la ciencia, sorprendentemente, nunca había podido medir con precisión.
Hay procesos que ocurren dentro del cuerpo humano que la ciencia, sorprendentemente, nunca había podido medir con precisión.

¿Cuántas veces al día tiene una persona flatulencias? Un nuevo estudio estadounidense ofrece por primera vez cifras precisas y bastante sorprendentes sobre el tema, gracias a una “ropa interior inteligente”: un pequeño dispositivo que se fija a una prenda interior común mide con un sensor las emisiones de gases durante la vida cotidiana.

Un problema sin resolver durante décadas

El equipo liderado por el biólogo intestinal Brantley Hall busca con esto resolver un problema que lleva décadas sin solución en medicina: la producción excesiva de gases en el tracto digestivo nunca pudo medirse con precisión.

Un sensor de hidrógeno midió por primera vez las emisiones de gases intestinales durante la vida cotidiana de los participantes.
Un sensor de hidrógeno midió por primera vez las emisiones de gases intestinales durante la vida cotidiana de los participantes.

Estudios anteriores sobre la frecuencia de la expulsión de gases intestinales se basaban principalmente en informes propios de los participantes y pasaban por alto especialmente los episodios nocturnos.

El sensor especialmente desarrollado mide el hidrógeno, producido exclusivamente por las bacterias intestinales. Este se considera un marcador de la actividad del microbioma, según describe el equipo en la revista especializada Biosensors and Bioelectronics.

Microbioma y digestión: más allá de la curiosidad

Pero el verdadero propósito va más allá de la simple curiosidad: hasta ahora se desconocía en gran medida con qué rapidez reaccionan las bacterias intestinales a determinados alimentos. La ropa interior inteligente pretende hacer medibles por primera vez estos procesos en la vida cotidiana, aportando así nuevas perspectivas sobre el trabajo del microbioma durante la digestión.

Este estudio aporta nuevas perspectivas sobre el trabajo del microbioma durante la digestión.
Este estudio aporta nuevas perspectivas sobre el trabajo del microbioma durante la digestión.

32 flatulencias diarias: el doble de lo estimado

Los primeros resultados del estudio, realizado con 19 personas, muestran que los adultos sanos producen en promedio 32 emisiones de gases al día, aproximadamente el doble de lo que hasta ahora se asumía en la literatura especializada. El rango en el estudio osciló entre 4 y 59 episodios diarios.

Para crear una base de datos fiable, el equipo investigador tiene previsto lanzar el proyecto Human Flatus Atlas (“Atlas de flatulencias humanas”). Cientos de adultos en Estados Unidos deberán participar para registrar sistemáticamente, mediante el sensor especial, los patrones típicos de producción de gases intestinales.

*Con información de DW.

