Transacción multimillonaria: gigante de los videojuegos EA cambia de dueños; esto pasará con sus productos

La compañía estadounidense Electronic Arts (EA), productora del popular videojuego de fútbol EA Sports FC y del simulador Los Sims, anunció el lunes su adquisición por parte de un consorcio liderado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, por 55.000 millones de dólares.

El consorcio también está conformado por fondos de inversión estadounidenses, entre ellos Affinity Partners, la firma con sede en Miami fundada por Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno del expresidente Donald Trump.

El videojuego de fútbol es su principal producto. | Foto: EA Sports

EA, que además del EA Sports FC (antes FIFA) es conocida por las populares franquicias Madden NFL y Battlefield, registró ingresos de 7.500 millones de dólares en su último ejercicio fiscal.

El cierre de la operación de compra, que aún requiere la aprobación de los accionistas de EA y las autoridades reguladoras, se espera para principios de 2027.

En un comunicado, Andrew Wilson, presidente y director ejecutivo de EA, destacó la labor de los empleados de la compañía y dijo que adquisición ayudará a “abrir nuevas oportunidades a nivel global”.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF, por sus siglas en inglés) ya posee una participación del 9,9% en EA y renovará su inversión existente como parte de la transacción.

El acuerdo se financiará con unos 36.000 millones de dólares en capital de los miembros del consorcio y 20.000 millones de dólares en deuda comprometida por JPMorgan Chase.

Una vez finalizado el negocio, EA dejará de cotizar en la bolsa de valores Nasdaq, pero mantendrá su sede en Redwood City, California, y seguirá liderada por Wilson.

El acuerdo marca la última gran inversión del PIF en el sector, mientras Arabia Saudita busca diversificar su economía más allá de los ingresos del petróleo.

Juegos famosos

Electronic Arts es conocida en todo el mundo por su juego FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), una simulación de fútbol actualizada cada año desde 1993 hasta 2023, cuando la empresa perdió la licencia tras un desacuerdo financiero con esa organización.

A pesar del cambio de nombre, el juego -ahora llamado EA Sports FC-, conservó en gran medida su base de jugadores, hasta el punto de convertirse en el más vendido en Europa Occidental en 2023, año del lanzamiento de la primera edición: EA Sports FC 2024.

Además del fútbol, el grupo de California edita, bajo licencia, Madden (fútbol americano en colaboración con la liga NFL), NHL (hockey), UFC (artes marciales mixtas) y F1 (Fórmula 1).

La productora también es propietaria de la franquicia Los Sims, un juego que permite crear un avatar y desarrollar personajes y una ciudad en un mundo virtual.

Los Sims es otro de los juegos bandera de la marca. | Foto: EA

Un cuarto de siglo después de su lanzamiento, este universo sigue atrayendo a nuevos adeptos. En mayo de 2024, EA reveló que 85 millones de personas jugaban a la última versión, Los Sims 4.

El grupo californiano también espera el lanzamiento de la nueva versión de su juego de disparos en primera persona Battlefield, llamado Battlefield 6.

Tras ver cómo sus ingresos se disparaban durante los años posteriores a la pandemia de covid-19 (+32% entre 2021 y 2023), la empresa experimentó, al igual que el sector en su conjunto, una desaceleración (-1,3% en su ejercicio fiscal 2025, que finalizó a finales de marzo).