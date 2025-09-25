Streamer perdió todos los ahorros para su tratamiento contra el cáncer por culpa de una estafa en un videojuego

Un creador de contenido que transmitía en vivo para recaudar dinero destinado a su tratamiento médico contra el cáncer se convirtió en víctima de una sofisticada estafa que le robo más de 30 mil dólares en criptomonedas.

El caso ha generado gran conmoción en las redes sociales y ha demostrado una vez más los peligros y modus operandi que logran los estafadores.

El engaño que cambió todo en minutos

El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo del streamer conocido como RastaLand, quien se encontraba interactuando con su audiencia cuando recibió una propuesta aparentemente lucrativa.

Un usuario le sugirió que probara el videojuego Block Blasters, el cual supuestamente estaba verificado en Steam y además le prometió una compensación económica por jugarlo frente a su comunidad.

Sin dudarlo, RastaLand descargó el archivo, sin embargo, detrás de la apariencia inofensiva del videojuego se ocultaba un programa malicioso especializado en el robo.

Una vez se ejecutó el virus, comenzó a funcionar silenciosamente, accediendo a datos confidenciales y vaciando por completo la billetera digital del streamer.

La tragedia se consumó en cuestión de minutos, los más de 30 mil dólares que había logrado reunir gracias a las donaciones de sus seguidores para costear su tratamiento oncológico desaparecieron sin dejar rastro.

La búsqueda del responsable divide a la comunidad

El caso tomó un giro inesperado cuando usuarios de diversos foros y plataformas sociales comenzaron a señalar a un joven de origen argentino que reside en Miami como el presunto responsable del fraude.

Esta acusación se basó en una investigación amateur realizada por miembros de la comunidad gamer, quienes rastrearon el programa malicioso.

Según información publicada por el diario Clarín, a través del trabajo del periodista Juan Brodersen, especialista en seguridad informática, fue posible establecer conexiones entre el malware y el sospechoso.

“El acusado vive en Miami y, según contó en un video publicado en X por el programador y periodista Maximiliano Firtman, niega su participación en el caso y dice que usaron su imagen”, señala el portal TN.