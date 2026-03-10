Declaran culpables a tres hermanos en Nueva York por traficar mujeres durante años

Tres hermanos fueron declarados culpables este lunes en Manhattan de participar durante años en una conspiración para traficar con mujeres y niñas con fines sexuales. Dos de ellos figuraban entre los agentes inmobiliarios más destacados de Estados Unidos.

Los hermanos Tal y Oren Alexander, quienes cerraban contratos inmobiliarios multimillonarios en Nueva York y otros lugares, y Alon Alexander, ejecutivo de seguridad, fueron encontrados culpables de todos los cargos imputados y podrían ser condenados hasta a cadena perpetua. El veredicto se conocerá el 6 de agosto por la jueza Valerie Caproni.

El dictamen llega poco más de un mes después de que se iniciara el juicio en el Tribunal Federal de Distrito. Allí, el jurado escuchó durante semanas los testimonios de 11 mujeres, víctimas de violación y agresión sexual, que acusaron a los hermanos. El jurado deliberó durante 21 horas repartidas en tres días.

El panel de jurados escuchó a más de 30 testigos y, en uno de los casos, se les mostró un video en el que los tres hermanos agredían a una joven de 17 años.

Hermanos Alexander. Foto: Captura X @ABC7NY

Cuando se inició el juicio, los hermanos enfrentaban en conjunto 12 cargos federales. Sin embargo, hacia el final del proceso los fiscales retiraron dos de ellos e informaron a la jueza Valerie Caproni que se habían visto obligados a hacerlo después de que una víctima se sintiera tan intimidada por las tácticas del equipo de defensa que se negó a declarar.

Al final, los hermanos se enfrentaron a 10 cargos y fueron declarados culpables de cada uno de ellos.

El gobierno aseguró al jurado que los acusados se hacían pasar por fiesteros, cuando en realidad eran depredadores.

Ataque con arma de fuego contra el consulado de Estados Unidos en Toronto; esto dicen las investigaciones

“Utilizaban una estrategia consistente para atraer, aislar y violar a sus víctimas”, dijo el fiscal Andrew Jones en su alegato final. “Y no solo cometían estos delitos sin remordimientos, sino que lo hacían con crueldad, con un perverso sentido del orgullo”.

Se sabe que, en algunos casos, los acusados —Tal, de 39 años, y Oren y Alon, gemelos de 38— usaban drogas para neutralizar y violar a sus víctimas, mencionó el fiscal.

Hermanos Alexander. Foto: Captura X @arczeal_designs

Tras el veredicto, Jay Clayton, fiscal del distrito sur de Nueva York, elogió a las víctimas que comparecieron y testificaron en el juicio.

Clayton aseguró que el jurado había visto la conducta de los Alexander “tal como lo que era: un abuso sexual calculado y brutal que, de forma inimaginable, los acusados celebraban”.

Las primeras acusaciones públicas —dos demandas civiles de las que informó por primera vez The Real Deal, una publicación del sector inmobiliario— provocaron una avalancha de litigios contra los hermanos.

Profesor de EE. UU. fue asesinado en una broma de estudiantes: viuda sorprende con su petición

Para cuando se presentaron los cargos federales en diciembre de 2024 y los tres hombres fueron detenidos en redadas nocturnas en Miami, los fiscales afirmaban haber entrevistado a 60 mujeres mientras preparaban su caso.

Tal y Oren Alexander eran considerados dos de los agentes inmobiliarios mejor pagados del país. Al mismo tiempo, solían compartir en redes sociales su vida de lujos y los penthouses que vendían. Por su parte, Alon Alexander trabajaba como ejecutivo en la empresa de seguridad de su familia.

Los tres hermanos tenían fama de mujeriegos, y los rumores de que habían abusado de mujeres los perseguían desde el bachillerato.