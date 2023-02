La presentadora Adriana Betancur reapareció en ‘Día a Día’ y reveló que necesita un nuevo trasplante

Adriana Betancur es una reconocida presentadora colombiana, es recordada por su paso en el programa matutino Muy Buenos Días, donde presentó en compañía del fallecido Jota Mario Valencia y la modelo Laura Acuña. Luego de su paso por este formato televisivo a Adriana no se le volvió a ver en la pantalla chica.

Mediante sus redes sociales, la presentadora ha compartido con sus seguidores y fanáticos acerca de las complicaciones de salud que ha tenido que enfrentar debido a una insuficiencia renal; tanto así, que Betancur tuvo que recibir un nuevo riñón para poder recuperarse.

La presentadora reapareció en la pantalla chica, esta vez hablando de la importancia de donar órganos una vez el paciente fallece, esto como motivo de la celebración del Día Mundial del Trasplante. En medio de su aparición en el programa matutino del Canal Caracol Día a Día, la también modelo habló de su estado de salud actual.

Cabe recordar que Adriana recibió un trasplante de riñón en el año 2014 y aunque todo parecía normal, con el paso de los años su cuerpo empezó a rechazar el nuevo órgano, lo que indica que para el momento, el nombre de la modelo se encuentra nuevamente en una lista de espera.

Adriana Betancur, modelo y presentadora colombiana. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @adri_betancur3

Pese a esto, la presentadora se mostró optimista y aunque hizo énfasis que había momentos de tristeza y oscuridad en su vida se encuentra preparándose para poder ser intervenida quirúrgicamente una vez más.

Adriana Betancur está nuevamente en la lista de espera para recibir un nuevo riñón. - Foto: instagram @adri_betancur03

En medio de su relató, Batancur contó los detalles que la llevaron a recibir el diagnóstico de falla renal. Al inicio la presentadora fue asintomática; sin embargo, cuando se dieron cuenta del problema de salud, sus riñones solo funcionaban un 3 %.

En medio de su relató, la presentadora aprovechó para recomendarle a los televidentes que se realicen chequeos médicos constantes para poder diagnosticar esa u otras enfermedades a tiempo, con el fin de recibir el tratamiento rápido, adecuado y oportuno.

“Me realizaron una biopsia y el nefrólogo de ese momento me diagnosticó la enfermedad de Lupus. Yo empecé a leer sobre esto y pensaba: esto no coincide con lo que tengo”.

Luego de este diagnóstico, la modelo decidió re consultar y fue allí cuando otro especialista le indicó que tenía una enfermedad autoinmune y esta le había ocasionado el daño en sus riñones.

“Quedé con mi cara completamente desfigurada”: el duro relato de la presentadora Adriana Betancur

Con buen ánimo y con la mejor actitud, la reconocida presentadora de televisión Adriana Betancur ha logrado sobrellevar su enfermedad, a pesar de que hace pocos días preocupara a sus seguidores luego de contar qué estaba pasando por “días complicados” sin embargo, aseguró que “pasarán pronto”.

Betancur estuvo en Vicky en Semana relatando su proceso y cómo ha enfrentado su enfermedad.

La presentadora indicó que su enfermedad y el proceso que atraviesa por ella no es nuevo “llevo más de 10 años en este proceso con mi salud, he estado en un montón de campañas, la semana pasada por una peritonitis retuve líquidos, resulta que me inflamé y quedé con mi cara completamente desfigurada, mi cuerpo también estaba lleno de agua me asusté muchísimo y dije siempre estoy mostrando la buena cara, esta vez voy a mostrar lo que realmente está pasando”, contó.

En su duro relato, Betancur sostuvo que la donación de órganos es un proceso complejo en Colombia: “es un tema lento, demorado, la lista de espera es cada vez más grande, hay tres mil personas en la lista de espera. Yo soy transplantada, lastimosamente ninguno de mi familia es compatible, entonces durante un año y medio estuve en lista de espera y mientras tanto en diálisis, empecé a hacer un rechazo hace un año, aunque he cuidado mi riñón con dieta”.

Adriana Betancur - Foto: Instagram @adri_betancur03

Asimismo, alertó que perder un órgano es bastante fácil, por ejemplo, según la comunicadora social, un riñón se puede perder “hasta con una deshidratación bien brava por un guayabo, eso es muy fácil (…) hay esperanza, pero está en la voluntad de otros”, explicó. De otro lado, dijo que actualmente está en diálisis “porque era la única forma de mejorar mi salud nuevamente, pero la mejor opción es un trasplante, es recuperar la vida misma y la calidad de vida”.

Frente a cómo tuvo que empezar a enfrentar esta enfermedad, Betancur puntualizó que “esta enfermedad me llegó silenciosa y cuando menos pensé mis riñones estaban funcionando en un 3 por ciento y me hicieron un mal diagnóstico, me dijeron que tenía lupus y duré dos años en tratamiento, y resulta que no tenía eso”.