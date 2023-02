En la gala de los premios The Best brillaron por su ausencia Karim Benzema y Carlo Ancelotti, entre otros.

Premios The Best: estos fueron los ‘looks’ destacados de la gala que premió a los mejores futbolistas del mundo

Este lunes 27 de febrero de 2023 se llevó a cabo en París, capital francesa, la gala de los premios The Best, en el cual se galardonaron a los mejores y las mejores futbolistas de la temporada pasada. Además de lo deportivo, la vestimenta de las diferentes personalidades resaltó en el evento.

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, en los premios The Best de la FIFA. - Foto: REUTERS

Por ejemplo, Lionel Messi fue elegido como el jugador masculino FIFA The Best de 2022. Pero además de esto, el jugador resaltó por su vestuario y por ir acompañado de su señora esposa, Antonella Rocuzzo. Messi lució un traje con moño y brillos en la solapa, mientras que su pareja se llevó todas las miradas al usar un vestido de lanilla con cuello alto.

Scaloni en los premios The Best. - Foto: REUTERS

De igual manera, en la gala también hizo presencia Lionel Scaloni, quien fue elegido como el mejor entrenador del mundo. El DT de la selección Argentina asistió al evento con su esposa, Elisa Montero. Él vistió un traje y corbata, y ella hizo lo propio con un vestido largo y al cuerpo de cuello de color negro.

Emiliano Martínez fue elegido mejor arquero del mundo. - Foto: REUTERS

Asimismo, Emiliano Martínez, portero odiado por algunos y amado por otros, asistió a los premios, se hizo con el galardón al mejor arquero del mundo y estuvo acompañado de su señora esposa, Amanda Gama. El argentino lució un traje oscuro y una camisa blanca, mientras que su pareja llegó a la gala con un llamativo vestido largo de color plateado.

Alex Morgan en los premios The Best. - Foto: REUTERS

Además, en la gala de los premios The Best que se celebraron en París no podía faltar una de las futbolistas considerada por muchos como la más preciosa. Se trata de Alex Morgan, quien fue acompañada por su esposo, el también jugador Servando Carrasco. Ella vistió un traje de color rosa y él hizo lo propio con un traje formal de color negro y una camisa blanca.

Así fue la premiación, minuto a minuto

3:00 p.m. Con un sentido video en el que recopilaron lo mejor de su carrera, se le rindió un homenaje de Pelé.

3:10 p.m. “Ese legado será eterno”, Ronaldo Nazário dio un discurso cargado de sentimiento donde demostró todo lo que significó Pelé para el fútbol mundial.

3:18 p.m. La esposa del fallecido jugador, recibió de manos de Ronaldo una estatuilla conmemorativa del premio The Best.

3:25 p.m. Mary Earps, futbolista inglesa del Manchester United y su selección, recibe el premio de mejor arquera de manos del histórico, Didier Drogba.

'Dibu' Martínez se llevó el premio The Best a mejor arquero. - Foto: REUTERS

3:30 p.m. ‘Dibu’ Martínez ganó el premio The Best a mejor portero de la FIFA: dio sentido discurso.

3:30 p.m. Marcin Oleksy se llevó el Premio Puskás al mejor gol. Primer futbolista amputado de la historia que consigue el galardón.

3:45 p.m. Sarina Wiegman, entrenadora de los Países Bajos, logró el premio a Mejor entrenadora de fútbol femenino.

3:53 p.m. Lionel Scaloni, mejor entrenador de fútbol masculino del 2022 tras llevar a la selección Argentina a la Copa del Mundo de Qatar.

4:02 p.m. Argentina siguió arrasando en los premios The Best de la FIFA: mejor hinchada en el 2022.

4:22 p.m. Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, De Bruyne, Modrić, Casemiro, Messi, Mbappé, Benzema y Haaland. Once ideal masculino para los premios The Best.

Lionel Messi y Alexia Putellas, premios The Best a mejores jugadores del 2022. - Foto: REUTERS (Diseño Semana)

4:35 p.m. La española Alexia Putellas, mejor jugadora del 2022. Es la segunda vez que lo recibe, la primera fue por su temporada un año atrás (2021).

4:45 p.m. Lionel Messi se llevó un título más en su carrera: galardón al mejor jugador en los premios The Best. “Me ponen más nervioso de lo que estoy”, dijo el argentino en las primeras palabras de su discurso. Además, sentenció que era un “Placer y honor estar de nuevo estar en esta gala y ser el ganador”.