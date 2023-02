“Al Chavo se le pasó la mano”: el ‘Señor Barriga’ recuerda graciosa escena de ‘El Chavo del 8′

El Chavo del 8 fue un programa televisivo que marcó la infancia de miles de niños en Latinoamérica, pues su historia era conmovedora, mientras se mezclaba con un poco de humor y ocurrencias.

Sus personajes principales eran El Chavo (Roberto Gómez Bolaños), Doña Florinda (Florinda Meza), el Profesor Jirafales (Rubén Aguirre), Don Ramón (Ramón Valdéz) la Chilindrina (María Antonieta de las Nieves), Quico (Carlos Villagrán), la Bruja del 71 o doña Cleotilde (Erika Mireles), el Señor Barriga y Ñoño (que eran interpretados por Édgar Vivar).

La historia cautivó a grandes y chicos, sobre todo, por las características que hacían de cada personaje alguien peculiar a quienes les pasaban cosas divertidas o que causaban desastres, entre otros. Sin embargo, varios de sus miembros han fallecido, como es el caso del Chavo, el Profesor Jirafales, Don Ramón y la bruja del 71, y algunos otros que eran secundarios.

Es así como, recientemente, desde una cuenta que recuerda al Profesor Jirafales, rememoraron una escena que parecía ser como muchas, en las que llegaba el Señor Barriga a la vecindad y El Chavo lo recibía con un golpe, pero que tuvo dos diferenciales: el golpe fue real y Édgar casi se ataca a reír.

“Édgar Vivar, intentando aguantarse la risa y mantenerse dentro del personaje tras un cachetazo y la frase de La Chilindrina”, escribieron y compartieron el video de la escena.

Jejeje …Al chavo se le pasó la mano y el golpe en mi cara FUÉ REAL! https://t.co/BXUxEjWbGj — Edgar Vivar (@varedg) February 26, 2023

Trino que no pasó desapercibido ante los ojos de Édgar, que dio vida al Señor Barriga, quien comentó el clip: “Je, je, je… Al chavo se le pasó la mano y el golpe en mi cara FUE REAL!”, es así como en el corto se logra ver cómo Roberto sí le pegó a Don Barriga, pero él contuvo la risa.

Entre los comentarios, decenas de internautas calificaron el momento como épico y mencionaron, entre otras cosas, que la serie será inmortal, y que siempre será recordada.

Carlos Villagrán, el popular ‘Quico’, revela si mantuvo un romance con Florinda Meza

De otro lado, en los últimos días se avivó una polémica que gira en torno a una relación entre Carlos Villagrán, que interpretó a Quico y la actriz que dio vida a Doña Florinda (su madre, en la serie), Florinda Meza, antes de que ella llegara a ser esposa del cerebro de la serie, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

Florinda Meza y Carlos Villagrán tuvieron un romance durante las grabaciones de la serie - Foto: @florindamezach1 / Captura de pantalla canal de YouTube Yo te resumo

“La gente me preguntaba: ‘¿Es verdad que usted anduvo con Doña Florinda?’ Y yo les contaba la verdad: ‘No, Doña Florinda anduvo conmigo’”, manifestó en el programa Ventaneando del pasado 13 de febrero.

Se cumplen 8 años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños (captura video Florinda Meza. - Foto: Instagram @florindamezach1

“La gente no lo acepta, porque es muy difícil que lo crean, porque así fue, me decía: ‘Fíjate que tengo el carro en el taller, ¿me llevas?’, luego me invitaba a su casa y todo ese tipo de cosas, entonces te digo, con razón, a lo mejor por eso es que no quisiera (Florinda) hablar de ello”, citó TVyNovelas de la rueda de prensa en la que se refirió al tema.

Por su parte, Doña Florinda, cuando fue interrogada sobre el hecho en el canal de YouTube de Adela Micha, La saga, manifestó´: “De eso no voy a hablar, una de dos, principalmente… Tú conociste a Roberto, (era) un hombre muy inteligente, ¿me imaginas a mí con un hombre pendejo?”.

“¿Es mentira que anduviste con él antes de Roberto?”, cuestionó Adela; aunque Florinda no lo negó tampoco, pero afirmó que había sido increpada para saber “qué opina de lo que dijo Fulanito, etc... Ya harta, yo les digo: ‘miren, yo creo que tengo que agradecerle a mis detractores que de tanto en tanto me recuerden, que soy un nombre y una personalidad muy rentable, que nada más necesitan publicidad y empiezan a hablar mal de mí o sea que muchas gracias”.