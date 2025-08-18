Cultura
Así fue el emotivo reencuentro entre Edgar Vivar y ‘La Chilindrina’ en Lima
El legado de El Chavo del 8 continúa marcando generaciones enteras en América Latina y más allá de sus fronteras.
La producción creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños se convirtió en uno de los programas de comedia más vistos y recordados de la televisión, gracias a la autenticidad de sus personajes y las historias que giraban alrededor de la vecindad más famosa de la pantalla.
El pasado 12 de agosto, los seguidores de la serie vivieron un momento cargado de emoción y nostalgia, luego de que dos de sus protagonistas más queridos, Edgar Vivar —recordado por su papel como El Señor Barriga— y María Antonieta de las Nieves, la eterna Chilindrina, se reencontraran en Lima, Perú.
El emotivo suceso se dio en medio de una visita organizada por el conductor y comediante Ernesto Pimentel, quien fue el anfitrión de este momento tan especial.
A través de sus redes sociales, compartió un fragmento en el que se observa a La Chilindrina sentada en la sala de su casa, cuando de repente aparece Edgar Vivar.
Al verla, el actor no duda en acercarse y saludarla con un efusivo abrazo, un apretón de manos y un tierno beso en la frente, gesto que inmediatamente conmovió a quienes presenciaron la escena y a los seguidores que más tarde la vieron en redes sociales.
Durante el reencuentro, Pimentel recordó la cercanía que ha tenido con ambos artistas a lo largo de los años. Señaló que hace más de dos décadas, María Antonieta de las Nieves lo motivó a dar sus primeros pasos en el mundo del circo junto a los hermanos Fuentes Gasca, un gesto que marcó su trayectoria profesional.
Con visible emoción, el comediante destacó: “Hace 25 años, María Antonieta me impulsó a juntarme con los hermanos Fuentes Gasca para estar por primera vez en el circo. La vida me sigue regalando momentos que guardaré en el corazón. Hoy, mi querido Edgar Vivar y la entrañable María Antonieta de las Nieves se reencontraron en mi casa, y tuve el privilegio de presentarles a mi hijo Gael. Gracias a la vida por estas bendiciones llenas de cariño y magia”.
La escena generó gran impacto entre los fanáticos del programa, quienes no tardaron en expresar sus sentimientos en redes sociales. Muchos recordaron cómo las aventuras del Chavo, Quico, Doña Florinda, Don Ramón y, por supuesto, La Chilindrina y El Señor Barriga, marcaron sus infancias con risas, enseñanzas y entrañables recuerdos.