Suscribirse

Cultura

Así fue el emotivo reencuentro entre Edgar Vivar y ‘La Chilindrina’ en Lima

El legado de El Chavo del 8 continúa marcando generaciones enteras en América Latina y más allá de sus fronteras.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

19 de agosto de 2025, 1:21 a. m.
Edgar Vivar junto a María Antonieta de las Nieves y el conductor y comediante Ernesto Pimentel.
Edgar Vivar junto a María Antonieta de las Nieves y el conductor y comediante Ernesto Pimentel. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil @ernestopimentely

La producción creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños se convirtió en uno de los programas de comedia más vistos y recordados de la televisión, gracias a la autenticidad de sus personajes y las historias que giraban alrededor de la vecindad más famosa de la pantalla.

El pasado 12 de agosto, los seguidores de la serie vivieron un momento cargado de emoción y nostalgia, luego de que dos de sus protagonistas más queridos, Edgar Vivar —recordado por su papel como El Señor Barriga— y María Antonieta de las Nieves, la eterna Chilindrina, se reencontraran en Lima, Perú.

Contexto: Florinda Meza se fue en contra de HBO Max y mostró su rechazo por la serie de Chespirito

El emotivo suceso se dio en medio de una visita organizada por el conductor y comediante Ernesto Pimentel, quien fue el anfitrión de este momento tan especial.

A través de sus redes sociales, compartió un fragmento en el que se observa a La Chilindrina sentada en la sala de su casa, cuando de repente aparece Edgar Vivar.

Lo más leído

1. Gobierno Trump despliega buques de guerra cerca de Venezuela, asegura Reuters
2. Alcaldía de Cajicá hace anuncio en medio de búsqueda de la niña Valeria Afanador: “Información de valor”
3. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado

Al verla, el actor no duda en acercarse y saludarla con un efusivo abrazo, un apretón de manos y un tierno beso en la frente, gesto que inmediatamente conmovió a quienes presenciaron la escena y a los seguidores que más tarde la vieron en redes sociales.

Durante el reencuentro, Pimentel recordó la cercanía que ha tenido con ambos artistas a lo largo de los años. Señaló que hace más de dos décadas, María Antonieta de las Nieves lo motivó a dar sus primeros pasos en el mundo del circo junto a los hermanos Fuentes Gasca, un gesto que marcó su trayectoria profesional.

Con visible emoción, el comediante destacó: “Hace 25 años, María Antonieta me impulsó a juntarme con los hermanos Fuentes Gasca para estar por primera vez en el circo. La vida me sigue regalando momentos que guardaré en el corazón. Hoy, mi querido Edgar Vivar y la entrañable María Antonieta de las Nieves se reencontraron en mi casa, y tuve el privilegio de presentarles a mi hijo Gael. Gracias a la vida por estas bendiciones llenas de cariño y magia”.

La escena generó gran impacto entre los fanáticos del programa, quienes no tardaron en expresar sus sentimientos en redes sociales. Muchos recordaron cómo las aventuras del Chavo, Quico, Doña Florinda, Don Ramón y, por supuesto, La Chilindrina y El Señor Barriga, marcaron sus infancias con risas, enseñanzas y entrañables recuerdos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Registraduría avala comité ciudadano que busca derogar el acuerdo de paz de Santos con las Farc

2. Tensión en el Metropolitano por pelea entre los hinchas del Junior y Bucaramanga: El VAR resultó afectado

3. Gobierno Trump despliega buques de guerra cerca de Venezuela, asegura Reuters

4. Sebastián Caicedo hizo romántica dedicatoria a su esposa y dejó una frase que desató rumores sobre su futuro: “Los bendecimos”

5. Así funcionará el pico y placa en Cali este martes 19 de agosto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

La ChilindrinaSeñor barrigaChavo del 8

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.