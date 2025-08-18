La producción creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños se convirtió en uno de los programas de comedia más vistos y recordados de la televisión, gracias a la autenticidad de sus personajes y las historias que giraban alrededor de la vecindad más famosa de la pantalla.

El pasado 12 de agosto, los seguidores de la serie vivieron un momento cargado de emoción y nostalgia, luego de que dos de sus protagonistas más queridos, Edgar Vivar —recordado por su papel como El Señor Barriga— y María Antonieta de las Nieves, la eterna Chilindrina, se reencontraran en Lima, Perú.

El emotivo suceso se dio en medio de una visita organizada por el conductor y comediante Ernesto Pimentel, quien fue el anfitrión de este momento tan especial.

A través de sus redes sociales, compartió un fragmento en el que se observa a La Chilindrina sentada en la sala de su casa, cuando de repente aparece Edgar Vivar.

Al verla, el actor no duda en acercarse y saludarla con un efusivo abrazo, un apretón de manos y un tierno beso en la frente, gesto que inmediatamente conmovió a quienes presenciaron la escena y a los seguidores que más tarde la vieron en redes sociales.

Durante el reencuentro, Pimentel recordó la cercanía que ha tenido con ambos artistas a lo largo de los años. Señaló que hace más de dos décadas, María Antonieta de las Nieves lo motivó a dar sus primeros pasos en el mundo del circo junto a los hermanos Fuentes Gasca, un gesto que marcó su trayectoria profesional.

Con visible emoción, el comediante destacó: “Hace 25 años, María Antonieta me impulsó a juntarme con los hermanos Fuentes Gasca para estar por primera vez en el circo. La vida me sigue regalando momentos que guardaré en el corazón. Hoy, mi querido Edgar Vivar y la entrañable María Antonieta de las Nieves se reencontraron en mi casa, y tuve el privilegio de presentarles a mi hijo Gael. Gracias a la vida por estas bendiciones llenas de cariño y magia”.