La Chilindrina abrió su corazón y confesó cuál fue la muerte que más le dolió de El Chavo del 8

La muerte de Chespirito y su relación con otros actores

Durante una entrevista con Matilde Obregón, la actriz no ocultó lo duro que la afectó la muerte de Chespirito, pese a que por mucho tiempo no se hablaron después de que tuvieran problemas legales.

“Fue muy duro para mí, y lo más duro fue que ya no volvimos a tener contacto desde un pleito que hubo antes. Aunque no fue directamente con él ni conmigo, sino de los abogados por el personaje. Entonces sí, me dolió muchísimo”, señaló.