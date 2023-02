Florinda Meza recrea lo que diría Roberto Gómez Bolaños hoy, en su cumpleaños 94: “¡Zas!”

Roberto Gómez Bolaños, uno de los comediantes de habla hispana más aclamados, falleció casi una década atrás, pero su compañera sentimental durante más de 40 años, Florinda Meza, le dejó un conmovedor mensaje para homenajearlo.

Este 21 de febrero, quien interpretó al Chavo del ocho, estaría cumpliendo 94 años de edad, y la actriz que le dio vida al personaje de doña Florinda no dudó en recordarlo. Incluso citó lo que el dramaturgo, guionista y productor de televisión hubiera dicho en una fecha como esta.

“‘¡Zaz! Y que jugamos a que hoy es mi cumpleaños y yo estoy aquí de nuevo para hacerlos reír y gozar, como siempre...’ Sí, estás aquí. Porque eres un genio, una leyenda... y una leyenda, nunca muere. Feliz cumpleaños, mi Rober. 94 años de luz y alegría. Bendita tu vida. Te amo”, escribió Florinda Meza en sus redes sociales.

Luego del mensaje, hubo algunos seguidores de los programas de Roberto Bolaños que le pidieron a Florinda Meza mediar para que los colombianos pudieran continuar viéndolo en televisión. Sin embargo, la actriz respondió que no dependía de ella.

“Es lo que más deseo. No tuve nada que ver en que los dejaran de transmitir. Televisa y el hijo de Roberto tienen que llegar a un acuerdo. Ustedes, el público, tienen que pedir que vuelvan los programas, para que esto suceda pronto. Gracias por querer a mi Rober y a su legado”, respondió Florinda Meza.

A la publicación, que en Twitter sumó más de 11.000 ‘me gusta’ y 300 comentarios, también reaccionaron fanáticos del Chavo del ocho, imaginando a Roberto Gómez Bolaños en su cumpleaños 94.

Florinda Meza, “la mujer más hermosa” para Roberto Gómez

No es la primera vez que Florinda Meza recuerda a su expareja, usualmente aparece en Twitter con fotos de antaño y con relatos de lo que fue su relación sentimental con la estrella mexicana del siglo XX. De hecho, dos semanas atrás, compartió con sus seguidores la manera en que él la adulaba para hacerla sentir bien y demostrarle su amor.

“Esta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo...”, publicó.

Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo... pic.twitter.com/4hkqUNas1L — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) February 8, 2023

¿Florinda Meza también sostuvo una relación con Carlos Villagrán?

Recientemente, se avivó una polémica que gira en torno a una relación entre Carlos Villagrán, que interpretó a Quico en El Chavo, y Florinda Meza, antes de que ella llegara a ser esposa del cerebro de la serie, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

“La gente me preguntaba: ‘¿Es verdad que usted anduvo con Doña Florinda?’ Y yo les contaba la verdad: ‘No, Doña Florinda anduvo conmigo’”, manifestó en el programa Ventaneando del pasado 13 de febrero.

“La gente no lo acepta, porque es muy difícil que lo crean, porque así fue, me decía: ‘Fíjate que tengo el carro en el taller, ¿me llevas?’, luego me invitaba a su casa y todo ese tipo de cosas, entonces te digo, con razón, a lo mejor por eso es que no quisiera (Florinda) hablar de ello”, citó TVyNovelas de la rueda de prensa en la que se refirió al tema.

“Les digo que eso pasó y cosas que suceden, nada del otro mundo. No quiere hablar de mí, no sé por qué, hasta la señora (Florinda) se enojó. La gente puede decir lo que quiera, está en uno cómo tomarlo. Yo soy feliz, yo no puedo controlar lo que digan otras personas, pero eso no me daña, porque es mentira”, agregó.

“Ella anduvo con Carlos Villagrán, yo no anduve con ella. Entonces no lo puedo corroborar porque, pues desgraciadamente Roberto está muerto”, enfatizó el actor.