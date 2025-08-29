Presentador de Noticias Caracol habló de su orientación sexual y las dificultades que afrontó: “Lo oculté durante 24 años”

El periodista y presentador de Noticias Caracol, Pablo Arango, fue el invitado especial en el pódcast Sinceramente Cris, en el que habló sobre su infancia, la búsqueda de oportunidades en la televisión y las dificultades que enfrentó antes y después de revelar su orientación sexual.

El manizaleño le respondió varias preguntas a Cristina Estupiñán, entre ellas el momento en el que decidió hacer pública su sexualidad y cómo fue la reacción de las personas.

“Lo oculté durante 24 años”, afirmó el joven, mencionando que Manizales es pequeño y conservador, por lo que si hacía la confesión iba a ser muy sonado, pues para ese entonces él ya trabajaba en noticieros nacionales y había logrado reconocimiento en su ciudad.

“Estaba pasando un momento muy oscuro de mi vida porque sentía demasiada depresión, ansiedad, tristeza”, agregó Pablo, quien recalcó que en varios aspectos de su vida estaba siendo muy feliz en ese momento.

Pablo Arango habló de su vida personal y reveló como fue decir públicamente su orientación sexual. | Foto: Captura de YouTube Sinceramente Cris

Hace 10 años Arango estaba cumpliendo sus sueños profesionales, pero en lo sentimental estaba “enclosetado” y tuvo varias novias para ocultar su orientación, pero a raíz de las fuertes emociones que sentía decidió contarlo.

A las primeras personas en comentarles fue a sus papás y su hermana, a quienes les tomó por sorpresa porque ellos pensaron que cuando él les dijo que iba a hablar con ellos era porque les daría la noticia que su novia de ese entonces estaba embarazada.

“Lo conté con mucho respeto, pero también muy claro en que quería o necesitaba el respaldo en ese momento. A mi mamá sobre todo, le dio muy duro”, agregó el manizaleño, pues al comienzo ella no lo entendía y le pedía explicaciones. Pero con el tiempo comprendió y hoy en día tienen una buena relación.

Por otro lado, su papá lo tomó con toda la normalidad y le dijo que lo respetaba porque lo valoraba como persona y no por su orientación. Sin embargo, con la abuelita no ha tenido esa conversación, a pesar de que ella ya se haya enterado.

Pablo también mencionó que al inicio recibió mensajes despectivos en las redes sociales y todavía es una situación que sigue viviendo: “Los comentarios nunca se han detenido”, pero también le han brindado mucho cariño y es con lo que ha decidido quedarse.