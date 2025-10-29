Pablo Arango Robledo es uno de los periodistas y presentadores más queridos de Noticias Caracol, pues no solo su talento ha conquistado a los televidentes, sino también por su carismática personalidad y forma de expresarse frente a las cámaras.

El reportero, quien hace un tiempo se graduó como abogado, es muy activo en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más 35 mil seguidores y 300 publicaciones en las que ha compartido parte de su carrera profesional y un poco de su vida personal.

Razón por la que Pablo Arango Robledo ha estado ausente de ‘Noticias Caracol’

Arango no ha estado en el informativo y su ausencia no pasó desapercibida, pues los televidentes y seguidores del manizaleño se cuestionaron por cuáles serían los motivos por los que no ha aparecido en las emisiones.

Gracias a su más reciente publicación se conoció que se encuentra de viaje por Europa junto a su familia y su pareja, y por medio de los mensajes de sus fotografías dio a entender que se trató de uno de los mejores momentos de su vida.

“Hay momentos que quedan grabados en el alma” y “un tatuaje en el alma que cierra de la mejor manera”, escribió el ganador del Premio Simón Bolívar.

En las imágenes se observa que visitó famosos lugares de diferentes ciudades de Italia, como El Coliseo Romano, uno de los anfiteatros más grandes del mundo, reconocido por ser un hito de la arquitectura romana y por los espectáculos públicos que se han llevado a cabo ahí.

¿Quién es la pareja de Pablo Arango?

El presentador del noticiero colombiano tiene una relación sentimental con Gabriel Carvajal, a quien conoció por cuestiones de trabajo, pero con el tiempo establecieron un noviazgo, luego se fueron a vivir juntos y desde hace poco tienen una mascota llamada Coco.

Sin embargo, su orientación sexual fue un tema que lo hizo enfrentarse a grandes dificultades, pues lo ocultó durante 24 años por miedo a la reacción que podrían tener las personas porque había logrado reconocimiento en su ciudad, Manizales y estaba trabajando en noticieros nacionales.

Periodista de Noticias Caracol ocultó su orientación sexual por miedo a ser juzgado. | Foto: Captura de Instagram @reporteropablo / @gabrielc.est

Hace 10 años Arango estaba cumpliendo sus sueños profesionales, pero en lo sentimental estaba “enclosetado” y tuvo varias novias para ocultar su orientación, pero a raíz de las fuertes emociones que sentía decidió contarlo, según reveló en una entrevista con Sinceramente Cris.