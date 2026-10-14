Actualizar los datos de un vehículo en el RUNT es más fácil de lo que cree: conozca los métodos disponibles

Hacer un cambio de celular, de dirección de un hogar o no volver a utilizar un correo electrónico puede parecer un tema leve. No obstante, tener alguna información que se encuentre desactualizada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) puede traer complicaciones, sobre todo si se trata de temas de vehículos.

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El RUNT se encarga de concentrar toda esa información que está vinculada con los carros que transitan en Colombia, además de los datos de su propietario, entre ellos su licencia de conducción y su historial como conductor.

Es por ello que el mantener los datos actualizados funciona como una medida preventiva para recibir de forma oportuna cualquier información de un vehículo, como las multas, comparendos o notificaciones relacionadas con trámites realizados.

El mantenerse informado de estas situaciones trae muchos beneficios a los propietarios, ya que permite atenderlas de manera oportuna y prevenir una falta de información que puede convertirse posteriormente en un problema mayor.

Runt, Ministerio de Transporte Foto: Cortesía: Ministerio de Transporte

Si un ciudadano recibe un comparendo y sus datos de contacto no se encuentran actualizados, podría estar perdiendo beneficios que ofrecen las entidades. En Bogotá, por ejemplo, el Distrito ofrece un descuento del 50% en el valor de la multa si se realiza un curso pedagógico.

¿Cómo modificar los datos de un vehículo en el RUNT?

La Ventanilla Única de Servicios (VUS) ofrece modificar los datos registrados en el RUNT a través de sus 19 puntos de atención presencial que se encuentran en la ciudad de Bogotá.

Para poder realizar estas modificaciones, los usuarios deben tener los siguientes requisitos:

El documento de identidad original

En caso de ser una persona jurídica, verificar la Existencia y Representación Legal en el sistema de Registro Único Empresarial y Social (RUES).

El nuevo documento o certificación expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil o por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

La VUS informa que cualquier modificación de datos de inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada, cuenta con una tarifa de $6.700 pesos.

En cualquier caso de dudas, la Ventanilla Única de Movilidad recomienda a los ciudadanos comunicarse por las líneas de atención que ofrece la entidad, contactar por los canales de WhatsApp o ingresar a la página oficial del VUS.