Eva Rey publicó diálogo con su pareja sentimental y dejó en evidencia cómo se quebró por sentido tema: “No es fácil”

Eva Rey se consolidó como una figura reconocida dentro de los medios de comunicación en Colombia, gracias a su participación en diversos espacios de alcance nacional.

La periodista española hizo parte de importantes proyectos en RCN, NTN24, Sin evasivas, Descárate sin evadir y Eva lo sabe, además de integrar el equipo de trabajo del reconocido periodista Yamid Amat.

Su llegada a Colombia en 2007 marcó el inicio de una nueva etapa profesional, en la que asumió el reto de conducir noticieros y formatos alternativos. Con un estilo propio y una propuesta diferenciadora, logró conectar con el público, ganándose la atención y el respaldo de cientos de seguidores que seguían de cerca sus entrevistas y apariciones en pantalla.

No obstante, lejos de los sets de grabación y de la exposición mediática, Eva Rey optó durante años por mantener su vida personal en un plano reservado. Fue en 2020 cuando este aspecto salió a la luz, tras hacerse público su embarazo, una noticia que generó diversas reacciones luego de que la periodista confesara que, en un inicio, contempló la posibilidad de abortar.

Finalmente, tomó la decisión de continuar con el proceso y convertirse en madre de Lía. A partir de ese momento, surgieron interrogantes en torno a la identidad del padre de la menor y a la relación sentimental que sostenía la comunicadora. Con el paso del tiempo, se conocieron más detalles hasta revelarse quién era el colombiano que conquistó su corazón y la motivó a establecerse de manera definitiva en el país.

Según se dio a conocer, Eva Rey inició una relación con Matías Gaviria, con quien decidió mudarse a Medellín, dando forma a una familia que, según sus propias palabras, no había imaginado construir.

No obstante, recientemente, la europea compartió una entrevista que le hizo a su compañero sentimental para Desnúdate con Eva, navegando en la historia paterna que vive en la actualidad.

Los dos charlaron sobre cómo se sentía Matías en este rol, nuevamente, ya que era padre de dos jóvenes. Sus declaraciones conmovieron a más de uno, pues se evidenció cómo se emocionó al hablar de Lía.

Eva Rey, presentadora española. Foto: @desnudateconeva

“Digamos que el amor por Lía, la intensidad y la magnitud que uno siente por los hijos, ya lo conocía. Yo creo que a mí se me conjugan el amor de abuelo y el amor de padre… yo digo que soy un papá abuelo. De alguna manera siento por Lía, lo que sentía por Paulina y por Juan Felipe, pero sumado a lo que probablemente estaría sintiendo por un nieto, si lo tuviera”, comentó.

“Para mí Lía es una aventura, un chorro de energía, responsabilidad, preocupación, incertidumbre, noches sin dormir, pensando en que quiero estar en muchos momentos en la vida de ella, en que quiero ser activo, fuerte… que el día que me diga a los 20 años que quiere montar en bicicleta, yo tenga el ánimo y la capacidad”, aseguró.

Con los ojos llenos de lágrimas, Gaviria afirmó que para él no era sencillo tocar el tema, pues lo cargaba de sentimientos y del miedo a no poder disfrutar de su hija y perderse esos “trozos” de vida.

“Un abrazo de Lía, un beso de Lía, un ‘te quiero, papi’; en fin, todo eso es infinito. Hablar de Lía no es fácil, tú sabes”, afirmó.

“¿Te asusta morirte rápido? ¿perderte trocitos de su vida?”, preguntó Eva Rey, a lo que él dijo: “Obviamente”.