Tatiana Ramírez, la contadora que transformó un taller mecánico en una compañía estructurada que dignifica el empleo del sector

En el barrio Siete de Agosto de Bogotá, donde se localiza uno de los centros de autopartes más importantes de la región, encontró una oportunidad para transformar un negocio familiar en una empresa estructurada y en constante crecimiento. Contadora pública especializada en Derecho Laboral y magíster en Administración Tributaria, trabajó durante diez años en el sector financiero.

Hace 15 cambió de rumbo para ayudar a reformular el taller mecánico de su esposo. Mientras él lideraba la operación, ella se encargó de transformar el negocio desde la administración, las finanzas, los procesos y el talento humano.

“Entendí que mi conocimiento nos podía ayudar a crecer”. Así, esta bogotana le dio un vuelco al taller Mecánica Automotriz Especializada (MEC CAR GT) y lo convirtió en una empresa con 20 colaboradores directos y 59 indirectos.

Siete de Agosto: más allá del prejuicio, uno de los centros de autopartes más grande de Latinoamérica

Su apuesta ha sido ofrecer tecnología y herramientas especializadas para atender cualquier tipo de vehículo, desde automóviles de gama básica hasta carros de alta gama –como Maserati, Porsche y Jaguar–, además de vehículos eléctricos e híbridos.

Su decisión más importante, dice Ramírez, ha sido poner a las personas en el centro de la empresa para dignificar su trabajo.

En un sector acostumbrado a la informalidad, apuesta por empleos legales, oportunidades de crecimiento e incentivos, como viajes internacionales. “Una empresa no puede crecer de manera sostenible si sus colaboradores no sienten que también pueden crecer dentro de ella”, concluye.