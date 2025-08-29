“Está decaída”: Carlos Calero destapó detalles del cáncer de su esposa y dio esperanzador mensaje

Carlos Calero es uno de los presentadores de televisión más queridos a nivel nacional, pues desde hace casi 30 años ha acompañado a los colombianos en importantes producciones como Sábados felices, Lo sé todo, Yo me llamo, La descarga y Día a día.

Paulina Ceballos, esposa y mánager de Carlos Calero, fue diagnosticada con cáncer de seno y su familia ha sido su gran apoyo para sobrellevar la enfermedad. | Foto: Tomada de Instagram @pauceballos19 y @carloscalero29

Pese a que ha tenido una exitosa trayectoria profesional, a su vez, ha tenido que enfrentarse a situaciones complicadas en cuanto a la salud de su círculo más cercano, pues el cáncer ha tocado las puertas de su hogar; primero con su hijo y siete años después, con su esposa, Paulina Ceballos.

En una reciente entrevista para el pódcast Charlas divinas, presentado por Julieta del Río y María Fernanda García, Carlos Calero habló de lo complicado que fue enfrentarse nuevamente a esta enfermedad y cómo la fe y los milagros de Dios han obrado en su vida y en la de su familia.

'Charlas divinas', pódcast de María Fernanda García y Julieta del Río. | Foto: Charlas divinas

“El cáncer vuelve en un momento diferente porque, además, nos íbamos de viaje al compromiso de mi hija porque al novio se le ocurrió pedirle la mano en Italia, entonces armamos plan de irnos a la pedida de mano, con toda la ilusión. El día anterior a la pedida de mano, la llama el médico y le dice: ‘Pau, no salió bien esto’. Le habían hecho una biopsia y no salió bien, le dijeron que tenía cáncer”, relató.

En ese momento, en medio del dolor, tomaron la decisión de guardar silencio para que los planes de su hija no se vieran afectados:

“Sofi tuvo su momento. Obviamente, nosotros, con una tristeza profunda en el alma por la situación, pero al día siguiente nos fuimos a almorzar y fue el momento en el que les contamos a los pelados y al prometido de Sofi”.

El presentador reveló que su hijo Carlitos fue el más afectado con la noticia, ya que no esperaba que tuvieran que repetir la experiencia que pensaron haber superado.

Por otro lado, expresó que, debido a los tratamientos y procedimientos a los que su esposa se tiene que enfrentar, tras el diagnóstico de cáncer de seno, hay días complicados en los que el dolor le trae algunas limitaciones.

María Fernanda García, Carlos Calero y Julieta del Río. | Foto: Charlas Divinas

“Hay días en los que no se levanta, no puede, porque está decaída, porque los medicamentos son muy fuertes, pero nunca ha perdido la fe, ni yo, ni la familia en que ella se va a recuperar”, afirmó.

A modo de reflexión, el actual presentador de Día a día invitó a las familias a apoyarse y acompañarse en los momentos difíciles, pues en su caso, esta ha sido la estrategia que los ha mantenido fuertes como familia y junto a la mano de Dios.