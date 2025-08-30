Carlos Calero reveló que la Virgen María se manifestó en su familia y les cumplió un milagro: “Me eriza la piel”

Carlos Calero, uno de los presentadores de televisión más importantes de Colombia y que, actualmente, hace parte del equipo de Día a Día, llegó al pódcast Charlas Divinas y en compañía de Julieta del Río y María Fernanda García, habló de la fe hacia Dios y cómo este fue un factor importante en la recuperación de su hijo, quien tuvo cáncer cerebral.

En primer lugar, reveló cómo fue enterarse de que su hijo, quien para ese momento tenía 14 años, fue diagnosticado con esta fuerte enfermedad.

María Fernanda García, Carlos Calero y Julieta del Río. | Foto: Charlas Divinas

“Fue un momento muy difícil porque tú no esperas que una criaturita tan pequeña le pase eso. Es algo ilógico, porque en la vida, se supone que somos los papás los que nos enfermamos y los hijos nos cuidan y esta vez estaba pasando al contrario, Pau y yo estábamos cuidando a nuestro hijo”.

Confesó que fue una época muy dolorosa, pues junto a su esposa, no se imaginaron viviendo esta situación tan fuerte.

“Fue un momento muy duro, una noticia que no esperábamos. Desde el primer momento, doblamos rodillas y le pedimos ayuda a Dios por la recuperación de Carlos, fue un proceso muy lento, pero lindo porque Paulina, Sofi y yo estuvimos pegados a él”.

Reveló que en medio de una de sus visitas a la clínica, mientras estaban esperando, llegó de manera inesperada una figura de la Virgen de los Caballeros y estuvo ahí hasta que su hijo quedó completamente libre del cáncer.

Detalló, además, cómo fue el momento en el que la virgen se le manifestó a su familia y les dio esperanza en medio de tanta incertidumbre.

“Todos los días le pedíamos a Dios por la vida de Carlos, y a la Virgen, que la tenía ahí. Incluso, hay un momento muy bonito en el que Pau se queda sola con Carlos, porque ya nosotros nos habíamos ido y se arrodilló a la virgen”.

En ese instante, y en medio de su dolor de madre, se percató de que la figura tenía una lágrima en uno de sus ojos: “Ella le tomó una foto a la virgen y fíjate que, me eriza la piel”, afirmo Calero frente a las cámaras.