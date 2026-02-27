América de Cali anuncia a Tomás Ángel: detalles del delantero con pasado en Atlético Nacional

Los rumores llegaron a su fin. En horas de la noche de este viernes, 27 de febrero de 2026, América de Cali anunció a Tomás Ángel como su nuevo refuerzo para la temporada. El atacante llega procedente de San Diego de la MLS.

Tomás Ángel es recordado por su paso en Atlético Nacional y por ser hijo del legendario Juan Pablo Ángel, quien también ejercía como delantero y vistió los colores de la Selección Colombia. Eso, además del exitoso paso que tuvo Juan Pablo por el fútbol del exterior.

“Formado en las divisiones menores de Atlético Nacional, debutó profesionalmente en 2021 con el conjunto verdolaga. Durante su etapa en el club antioqueño hizo parte del plantel que conquistó la Copa Colombia en 2021 y 2023, la Liga BetPlay Apertura 2022 y la Superliga Colombiana 2023, sumando experiencia en competencias locales e internacionales”, indica América de Cali en su web oficial.

🎶 ¡Yo tengo un Ángel que se llama Tomás! 😏 pic.twitter.com/NBNCACRtgO — América de Cali (@AmericadeCali) February 28, 2026

Revolcón a los derechos de TV en la Liga BetPlay: se filtró la propuesta de los clubes grandes

En desarrollo...