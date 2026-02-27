Deportes

América de Cali anuncia a Tomás Ángel: detalles del delantero con pasado en Atlético Nacional

La espera llegó a su fin y América de Cali anunció al delantero que estaba buscando desde hace semanas atrás: Tomás Ángel, hijo de Juan Pablo Ángel.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
27 de febrero de 2026, 8:28 p. m.
Tomás Ángel, nuevo refuerzo de América de Cali.
Tomás Ángel, nuevo refuerzo de América de Cali. Foto: Prensa América de Cali.

Los rumores llegaron a su fin. En horas de la noche de este viernes, 27 de febrero de 2026, América de Cali anunció a Tomás Ángel como su nuevo refuerzo para la temporada. El atacante llega procedente de San Diego de la MLS.

Tomás Ángel es recordado por su paso en Atlético Nacional y por ser hijo del legendario Juan Pablo Ángel, quien también ejercía como delantero y vistió los colores de la Selección Colombia. Eso, además del exitoso paso que tuvo Juan Pablo por el fútbol del exterior.

“Formado en las divisiones menores de Atlético Nacional, debutó profesionalmente en 2021 con el conjunto verdolaga. Durante su etapa en el club antioqueño hizo parte del plantel que conquistó la Copa Colombia en 2021 y 2023, la Liga BetPlay Apertura 2022 y la Superliga Colombiana 2023, sumando experiencia en competencias locales e internacionales”, indica América de Cali en su web oficial.

Revolcón a los derechos de TV en la Liga BetPlay: se filtró la propuesta de los clubes grandes

En desarrollo...

Deportes

Reclamo de Santa Fe al arbitraje contra Atlético Nacional salió caro: suspensión y millonaria multa

Deportes

Doblete de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa: la descose y aviva rumores con Liverpool

Deportes

Inter de Bogotá dio bombazo al mercado: se traen joya de Selección Colombia desde Europa

Deportes

Minnesota United vs. Cincinnati: hora y canal para ver el posible debut de James Rodríguez

Deportes

Marcha negocio por Johan Mojica: en Brasil dan club que lo quiere a poco del Mundial 2026

Deportes

La anécdota de Luis Díaz en Selección Colombia que era un secreto: “Dañaba el plan”

Deportes

Revolcón a los derechos de TV en la Liga BetPlay: se filtró la propuesta de los clubes grandes

Deportes

Tulio Gómez estalló y lanzó denuncia contra el árbitro de Junior vs. América: “Qué grosería”

Deportes

La tabla en Liga BetPlay tras agónico triunfo de Junior sobre América de Cali: se mueven los ocho

Deportes

Experto da veredicto al polémico penal a favor de Junior contra América de Cali: esto dijo

Más de Deportes

Reclamo desde Santa Fe por la actuación de los árbitros ante Atlético Nacional.

Reclamo de Santa Fe al arbitraje contra Atlético Nacional salió caro: suspensión y millonaria multa

En medio de los rumores que lo vinculan con Liverpool, Luis Javier Suárez se reportó con doblete en Sporting Lisboa.

Doblete de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa: la descose y aviva rumores con Liverpool

Internacional de Bogotá se hizo a jugador de pasos en Manchester City y Selección Colombia

Inter de Bogotá dio bombazo al mercado: se traen joya de Selección Colombia desde Europa

James Rodríguez podría debutar con Minnesota United ante Cincinnati.

Minnesota United vs. Cincinnati: hora y canal para ver el posible debut de James Rodríguez

Johan Mojica, lateral de Selección Colombia que podría dejar Europa a 100 días del Mundial 2026

Marcha negocio por Johan Mojica: en Brasil dan club que lo quiere a poco del Mundial 2026

Luis Díaz fue el protagonista de una historia poco conocida contada por Carlos Bacca

La anécdota de Luis Díaz en Selección Colombia que era un secreto: “Dañaba el plan”

Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali comandan el proyecto.

Revolcón a los derechos de TV en la Liga BetPlay: se filtró la propuesta de los clubes grandes

Real Madrid vs. Manchester City es el duelo que más atractivo trae a los octavos de final de UCL

Pronóstico de la Inteligencia Artificial en Champions League: estos clasificarían a cuartos de final

PORTO, PORTUGAL - FEBRUARY 09: Luis Suarez of Sporting CP looks on during the Primeira Liga match between FC Porto and Sporting CP at Estadio do Dragao on February 09, 2026 in Porto, Portugal. (Photo by Diogo Cardoso/Getty Images)

Revelan el gigante de Inglaterra que quiere a Luis Javier Suárez: pagaría 60 millones de euros

Noticias Destacadas