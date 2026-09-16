Economía
¿Le llegó un correo de la Dian? Cuidado: delincuentes están usando nueva modalidad de fraude
Por medio de su cuenta de X, la entidad entregó detalles del caso.
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16 de septiembre de 2026 a las 12:07 p. m.
La entidad recordó que este tipo de comunicaciones hace parte de estrategias de suplantación digital. Foto: Getty Images / SEMANA
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