Lina Tejeiro reveló lo que la hizo subir “10 kilos” y cómo lidió con las constantes críticas: “A un hombre no le preguntan”

View this post on Instagram

“Terminó la novela y empiezo como a permitirme comer lo que quiero, porque era muy estricta [...] Dejé de hacer ejercicio, mi abuelo muere, llega diciembre y empiezan a juntarse un montón de cosas. Me alejé de hacer ejercicio y me permití comer lo que mi cuerpo me pedía (...) Y me subí de peso, evidentemente, me subí de peso”, dijo.