Mamá de Lina Tejeiro la quería ennoviar con Juan Guilera, de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’: “Te mereces un extranjero”

Lina Tejeiro habló de Juan Guilera y si podrían llegar a ser pareja

Antes de iniciar grabaciones, Lina estaba muy nerviosa por trabajar con el argentino porque no lo conocía de antes, era la primera vez que iba a trabajar con él y no sabía si se daría una buena química entre ellos a la hora de actuar. Las primeras escenas las realizó junto a Variel y fue un mes después que Juan llegó a trabajar con ella.

Sin embargo, aseguro que fue su mejor amiga la única que no estuvo de acuerdo en que ella tuviera algo con el actor argentino, pues sabía que no era el tipo de hombre que le gusta a Lina Tejeiro.

“Mi mejor amiga ya había trabajado con él, lo conocía y me dijo: ‘Sí, es guapísimo, es bellísimo, es divertidísimo, pero no es tu tipo’. Era la única que me decía que no, pero mi familia, mi mamá, todo el mundo, decía que sí, y fue un mes de suspenso en el que todos me preguntaban que si ya había grabado con él y si ya me voy a besado con él”, concluyó Lina.