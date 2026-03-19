Primera experiencia sexual puede influir en la salud y las relaciones de los hombres, según especialista

En el marco del Día del Hombre, el doctor Antonio José Sánchez Barbosa, sexólogo de Boston Medical, centro especializado en salud sexual masculina, explicó cinco formas en las que el primer encuentro sexual puede influir en experiencias posteriores y en la manera en que los hombres se relacionan con los demás.

“Aunque se supone que debe ser una experiencia emocionante y genuina, a veces se vive con muchos nervios, y eso puede marcar la vida de un hombre”, señaló el especialista.

Según el experto, la primera experiencia define expectativas futuras, en la medida en que los individuos construyen un “guion” influido por factores sociales y culturales. “Nuestras clases de educación sexual no nos preparan para saber actuar en la cama. Y, aunque suele pensarse que el sexo es puro instinto biológico, en realidad hay un componente social muy importante”, afirmó Sánchez Barbosa.

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También indicó que este primer encuentro puede impactar en la autoimagen, especialmente en contextos donde el desempeño sexual se asocia con la masculinidad. En ese sentido, advirtió sobre la importancia de una vivencia basada en la confianza: “Es crucial que la primera experiencia sea un ancla para desarrollar tu sexualidad desde la confianza, sin aparentar ser alguien que no eres y sin tener que hacer algo para lo que no te sientas preparado”.

El especialista añadió que una experiencia negativa puede afectar la salud mental y derivar en problemas como ansiedad, depresión o dificultades sexuales. “El deseo, el gozo y el consentimiento son claves de una sexualidad sana; cuando faltan, puede abrirse una herida muy profunda”, comentó.

Primera experiencia sexual puede influir en la salud y las relaciones de los hombres, según el especialista. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

Asimismo, explicó que el primer encuentro puede crear patrones de conducta y, en algunos casos, detonar problemas de salud sexual. No obstante, subrayó que estas condiciones tienen tratamiento: “Lo importante es entender que nada de lo que haya marcado tu primera experiencia tiene por qué definirte. El pasado no tiene por qué escribir tu futuro sexual”.