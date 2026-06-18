¿Pueden los perros sufrir de desorden hiperactivo y déficit de atención?

Aunque muchas personas creen que la hiperactividad es un comportamiento exclusivo para los seres humanos, cada vez más investigaciones apuntan a que algunos perros también podrían presentar características similares al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido popularmente como TDAH.

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La inquietud ha despertado el interés de expertos y dueños de mascotas que buscan entender mejor ciertas conductas difíciles de controlar.

De acuerdo con especialistas citados en publicaciones sobre bienestar animal, algunos perros pueden mostrar niveles excesivos de actividad, impulsividad y dificultades para concentrarse.

Estas conductas suelen confundirse con energía normal, especialmente en cachorros o razas que requieren mucho ejercicio. Sin embargo, cuando los comportamientos son persistentes y afectan la convivencia, podrían indicar un problema que necesita atención.

¿Cómo saber que un perro puede tener hiperactividad? Foto: Getty Images

¿Cómo detectar que un perro puede tener hiperactividad?

Entre las señales más comunes se encuentran la incapacidad para permanecer quietos durante largos períodos, la dificultad para obedecer órdenes sencillas, la tendencia a distraerse fácilmente y una necesidad constante de estimulación.

Algunos animales también presentan comportamientos impulsivo, reaccionando rápidamente ante cualquier estímulo sin medir consecuencias.

Los expertos aclaran que no todos los perros inquietos padecen un trastorno relacionado con la hiperactividad. En muchos casos, el problema puede estar asociado a la falta de ejercicio, escasa estimulación mental, rutinas inadecuadas o incluso ansiedad.

¿Cómo se ve el TDAH en perros? Foto: Getty Images/iStockphoto

Por esa razón, recomiendan evitar diagnósticos apresurados y mencionan que es mejor buscar orientación profesional cuando existan dudas sobre el comportamiento de una mascota.

Investigaciones recientes han encontrado similitudes entre ciertos comportamientos de perros y los síntomas observados en personas con déficit de atención.

Incluso se han identificado factores de genética y biológicos que podrían influir en estas conductas. Sin embargo, los científicos siguen estudiando el tema para determinar hasta qué punto es válido establecer comparaciones directas entre humano y animal.

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Frente a estos casos. los veterinarios suelen sugerir estrategias enfocadas en mejorar la calidad de vida del animal. Las actividades físicas diarias, los juegos de estimulación cognitiva, el entrenamiento basado en refuerzo positivo y la creación de rutinas estables pueden contribuir significativamente a disminuir los comportamientos problemáticos.

Además, una evaluación profesional permite descartar enfermedades o condiciones médicas que podrían causar síntomas similares. Esto resulta algo clave para garantizar que cada perro reciba la atención adecuada según las necesidades que tenga.