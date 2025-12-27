Una intensa tormenta de nieve mantiene este sábado en jaque las operaciones del aeropuerto JFK, provocando retrasos de varias horas y cancelaciones masivas de vuelos en plena temporada de viajes posnavideños, con miles de pasajeros afectados en Nueva York y el noreste de Estados Unidos.

Avianca informa posibles cancelaciones y retrasos en vuelos a esta ciudad de Estados Unidos tras anuncio de fuerte tormenta de nieve

La tormenta invernal complica las operaciones aéreas

Según informan medios como Aaj English TV, la combinación de acumulación de nieve con temperaturas bajo cero ha afectado considerablemente las operaciones aéreas, dejando a miles de viajeros varados o con itinerarios reprogramados.

Las cifras más recientes del sitio FlightAware muestran que al menos 1.748 vuelos han sido cancelados y más de 21.100 han sufrido retrasos en los principales aeropuertos del noreste hasta media tarde de hoy.

El aeropuerto JFK encabeza las interrupciones, con unos 150 vuelos cancelados y más de 133 retrasos en salidas, además de más de 214 cancelaciones solo en llegadas, reflejo del impacto directo de la tormenta sobre las operaciones de un hub internacional clave.

El mal tiempo también ha provocado que otros aeropuertos importantes de la zona metropolitana de Nueva York, como La Guardia y Newark Liberty, acumulen cifras significativas de cancelaciones y demoras, intensificando el efecto dominó en toda la red aérea regional, como lo indica Noticias SV.

La tormenta invernal de este sábado ha obligado a retrasar y cancelar numerosos vuelos en el noreste de Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla X@enriquemunozFM

Las aerolíneas más afectadas por los retrasos y cancelaciones en JFK y la región noreste

Representantes de varias aerolíneas han confirmado que la tormenta ha alterado de manera significativa sus operaciones y han tomado medidas para responder al caos en el aire y en tierra.

JetBlue Airways ha sido una de las más afectadas, un portavoz declaró que la tormenta ha obligado a cancelar cientos de vuelos, principalmente en rutas del noreste, donde tiene gran concentración de operaciones, priorizando la seguridad de pasajeros y tripulación, según se registra en AP News.

American Airlines, United Airlines y Delta Air Lines han reconocido también demoras y cancelaciones masivas en servicios hacia y desde el área de Nueva York, y han anunciado exenciones en cargos por cambios de itinerario para pasajeros afectados por el clima adverso, una práctica que buscan aplicar de manera temporal para facilitar la reorganización de viajes.

A pesar de estos esfuerzos, las interrupciones continúan, con retrasos reportados en cientos de vuelos domésticos e internacionales a lo largo de la mañana y la tarde de hoy.

Las condiciones de nieve y hielo han ralentizado las labores de deshielo y limpieza en las pistas, obligando a las aerolíneas a reducir la frecuencia de despegues y aterrizajes para mantener la seguridad.

❄️ Nueva York bajo la nieve: Mil 500 vuelos cancelados y alerta máxima



La Gran Manzana enfrenta uno de los temporales más severos de la temporada. Una tormenta invernal ha paralizado gran parte de la infraestructura de transporte, dejando a miles de viajeros varados y cubriendo… pic.twitter.com/FuarAjlh6D — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 27, 2025

Respuesta oficial de autoridades y recomendaciones para viajeros

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha alertado públicamente sobre retrasos en tierra de varias horas, especialmente en aeropuertos como JFK, donde las operaciones no han sido capaces de recuperar el ritmo habitual debido a las condiciones meteorológicas.

Funcionarios han insistido en que las labores de limpieza y supervisión de pistas continuarán durante toda la jornada para intentar normalizar el flujo de vuelos lo antes posible.

La tormenta de nieve que hoy afecta al noreste de Estados Unidos ha convertido al aeropuerto JFK y a toda la región en un epicentro de retos operativos para el transporte aéreo en uno de los fines de semana más concurridos del año.